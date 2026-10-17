Messina Street Food Fest, a piazza Cairoli show cooking solidali e musica: il programma di oggi

Un trionfo di sapori e divertimento. Si accende sempre più il Messina Street Food Fest. L’evento, organizzato da Eventivamente con la partnership del Comune di Messina, sta colorando piazza Cairoli, punto di riferimento tra eccellenze enogastronomiche, birrifici artigianali, musica e spettacoli. Per un weekend all’insegna del buon cibo e della voglia di stare insieme.

Le 50 casette del gusto e gli otto birrifici artigianali propongono un viaggio unico tra tradizione e novità. “Partenza” da Messina, si varca lo Stretto e si arriva fino in Abruzzo. Il Messina Street Food Fest offre una sintesi perfetta delle eccellenze del “cibo di strada”: con chef stellati e operatori già premiati da Gambero Rosso con i celebri “Spicchi, Coni e Fette”.

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Attenzione alle intolleranze e show cooking solidali

Massima attenzione alle necessità di chi ha intolleranze alimentari. Nel villaggio gastronomico anche sei specialità gluten free e senza lattosio in aggiunta alle pietanze già prive naturalmente di glutine e lattosio. Per i celiaci a disposizione anche diversi tipi di birra. Tutto questo grazie alla preziosa partnership con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC).

Nella tendostruttura, allestita in piazza, grande partecipazione agli show cooking solidali, organizzati con il supporto della responsabile Maria La Scala di Gran Mirci e condotti dalla giornalista Valeria Zingale. Il ricavato degli show cooking sarà devoluto ad associazioni ed enti del Terzo Settore che operano sul territorio messinese: Croce Rossa Italiana, C.I.R.S. Casa Famiglia ETS, Mensa di Sant’Antonio, Canile Millemusi e ABC – Amici dei Bimbi in Corsia Onlus. L’area show cooking è gestita anche grazie alla sinergia con Gran Mirci, l’IIS “Antonello” e con i suoi studenti che collaborano al servizio sala e cucina e accoglienza nell’ambito dei progetti di Formazione Scuola-Lavoro. Quest’anno sono protagonisti anche i ragazzi dell’Associazione ETS Autismo di Nizza di Sicilia, presenti in sala e a supporto della cucina.

Artisti, musica e patrocini

In piazza anche artisti e buona musica. Tanti applausi le esibizioni degli Joculares con le nuove performance che mixano giocoleria, trampolieri, danza acrobatica aerea e danza contemporanea. E poi si continua a ballare per tutta la serata con live band e i dj set coordinati da Alfredo Reni. Gli spettacoli sono condotti da Carmen Cilione. In piazza anche i presentatori social Paolo Bertano e Gloria Calapaj.

Il Messina Street Food Fest 2026 è patrocinato da: Regione Siciliana, assessorato per le Attività Produttive, Regione Abruzzo, Città Metropolitana di Messina, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Messina, Visit ME, Messina Città degli Eventi, Università degli studi di Messina, Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Messina, Camera di Commercio di Reggio Calabria, Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Camera di Commercio Chieti-Pescara, Confesercenti Messina, IIS Antonello, Cral Città Metropolitana di Messina, Associazione ETS Autismo di Nizza di Sicilia, Amam, Atm Spa, Messina Servizi Bene Comune, Aic Sicilia.

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Il programma del 17 ottobre

Show cooking

Ore 19

Abruzzo Tasting Stories: Zuppetta di cece di Navelli e zafferano dell’Aquila DOP

Gelato al pistacchio proposto dal gelatiere Giuseppe Lumaca (La bottega del caffè di Scaletta Zanclea)

Vini in abbinamento Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo

Ore 21

Fileja con cipolla rossa, ‘nduja di Spilinga e ricotta salata, proposta dallo chef influencer T’appatumi Francesco Messina

Gelato al polline d’ape e miele di cappero di Stromboli, proposto dal maestro gelatiere Giuseppe Arena (Gelateria Giuseppe Arena di Messina) con Lucas Ruflin

Vini in abbinamento: Vini Guzman

Spettacoli

11.30-15.30 e 18.30-19.30: “Cotti e suonati”, selezione musicale di Alfredo Reni

18.30: “Pluvia”, compagnia Joculares

18.30-21.30: “I trampolieri”, compagnia Joculares

19.30: Replica “Pluvia”, compagnia Joculares

19.30-21.30: Dj Set a cura di Mario Bruno

21.30: Live band Salvo Nocera band

23.30-1.00: Dj Set a cura di Mario Bruno

Orari, social e app ufficiale

Gli orari di apertura del Food Village

Sabato 17 ottobre dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1

Domenica 18 ottobre: dalle 11 alle 24

Gli orari degli show cooking

Sabato 17 ottobre: alle 19 e alle 21

Domenica 18 ottobre: alle 12, alle 19 e alle 21

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