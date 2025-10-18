Messina Street Food Fest 2025: a piazza Cairoli continua l’indimenticabile viaggio nei sapori

Si accende sempre di più l’entusiasmo attorno alla settima edizione del Messina Street Food Fest, in corso a Piazza Cairoli, che anche ieri ha registrato una partecipazione straordinaria di pubblico, confermandosi come un evento capace di unire gusto, cultura e inclusione.

Un viaggio tra sapori, tradizione e convivialità

Nel cuore della città, le 51 casette del food village offrono ai visitatori un viaggio gastronomico unico attraverso le migliori specialità del cibo di strada italiano, tra tradizione e innovazione.

Un’occasione per scoprire nuovi sapori e ritrovare quelli più amati, in un’atmosfera vivace, accogliente e carica di energia positiva.

Il pubblico è protagonista non solo nella degustazione, ma anche nella partecipazione collettiva: la piazza si trasforma in un grande spazio di festa grazie a un ricco programma di spettacoli dal vivo, performance artistiche e musica per tutte le età.

Show cooking solidali e impegno sociale

Molto apprezzati anche gli show cooking solidali, che uniscono l’arte culinaria alla solidarietà.

I proventi e le iniziative raccolte sostengono CIRS Casa Famiglia, Mensa di S. Antonio, ABC – Amici dei Bambini in Corsia Onlus e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Messina.

Nella giornata di ieri, il festival ha inoltre aderito alla Giornata internazionale contro la povertà e per i senza dimora, grazie a una collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Messina e la Cooperativa Sociale Medihospes.

Numerose porzioni di street food sono state consegnate ai senza dimora, sia in strada che nelle strutture di accoglienza, confermando lo spirito inclusivo e solidale della manifestazione.

Programma di oggi, sabato 18 ottobre

Spettacoli

Ore 11:30 – Cotti e Suonati di Alfredo Reni

– Cotti e Suonati di Ore 18:15 – Sfilata dei trampolieri tra le casette del food village

– Sfilata dei trampolieri tra le casette del food village Ore 19:00 – Spettacolo dei Joculares “CircumNaviGusto”

– Spettacolo dei Ore 20:00 – DJ Set con Fabrizio Duca e Alfredo Reni

– DJ Set con e Ore 21:30 – Concerto live della band Gli Approssimativi

– Concerto live della band Ore 23:30 – DJ Set con Fabrizio Duca e Alfredo Reni

Show cooking

Ore 19:00 – Show cooking solidale con Roberta Caruso (Bake Off Italia) e la maestra gelatiera Daniela Bonansinga . Ricette proposte: OVUM – L’evoluzione dell’uovo, da forma semplice a creazione complessa, e per il gelato lo Schiumone.

– Show cooking solidale con (Bake Off Italia) e la maestra gelatiera . Ore 21:00 – Show cooking solidale con lo chef Giuseppe Stilo e i docenti dell’ IIS Antonello , Nino Iannazzo e Giuseppe Porco . Ricette: I Tesori di Reggio, scrigno di pesce spada ripieno di melanzane, caciocavallo presidio Slow Food, spennellata di gel alla cipolla rossa di Tropea e olio al bergamotto affumicato; Versi d’autunno, gelato con cicchetto Nobel Story.

– Show cooking solidale con lo chef e i docenti dell’ , e .

Orari e informazioni utili

Sabato 18 ottobre: dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00

dalle e dalle Domenica 19 ottobre: orario continuato dalle 11.00 all’1.00

Per agevolare la partecipazione, i parcheggi comunali del “Fosso”, di via La Farina e il multipiano Cavallotti rimarranno aperti h24.