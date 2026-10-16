Inaugurazione rinviata a Taurianova, il Pd: ‘Dall’improvvisazione alla figuraccia’

A Taurianova sembra ormai che questa Amministrazione sia più interessata alle passerelle che alla sostanza delle cose.

Ma amministrare una città non significa cercare continuamente occasioni per mettersi in mostra, soprattutto quando sono in gioco il rispetto della legge e i soldi dei cittadini.

Taurianova, le contestazioni sulle autorizzazioni e sugli 8.000 euro

L’art. 21 del Codice dei Beni Culturali è chiaro: per intervenire su un bene culturale è necessaria l’autorizzazione della Soprintendenza. A questo si aggiunge la mancata consultazione di storici dell’arte e professionisti del settore, che avrebbero potuto offrire un contributo fondamentale. Possibile che si sia pensato prima all’inaugurazione e solo dopo a tutto il resto?

L’Amministrazione ha impegnato ben 8.000 euro di soldi pubblici senza avere prima ottenuto le necessarie autorizzazioni. Se l’intervento non dovesse essere approvato, chi risponderà dell’eventuale spreco?

Nel giro di appena sei ore siamo passati dall’invito ufficiale all’inaugurazione al suo improvviso annullamento. Si parla di un semplice “intoppo burocratico”, quasi che il rispetto della legge fosse una formalità secondaria. Non si può organizzare un’inaugurazione e accorgersi soltanto alla fine che manca un’autorizzazione fondamentale!

La richiesta di chiarimenti al sindaco e il possibile esposto alla Corte dei Conti

Chiediamo che il Sindaco e l’Assessore competente convochino immediatamente una conferenza stampa per spiegare quanto accaduto e chiarire come siano stati impegnati gli 8.000 euro. In assenza di risposte, siamo pronti a presentare un esposto alla Corte dei Conti affinché venga accertata l’eventuale sussistenza di un danno erariale.

A rendere la vicenda ancora più imbarazzante è il coinvolgimento delle scuole. All’evento erano state invitate anche le scolaresche della città, salvo poi annullare tutto all’ultimo momento. Che esempio di educazione civica diamo ai nostri ragazzi se proprio chi rappresenta le istituzioni dimostra tanta superficialità? La legalità si insegna soprattutto con l’esempio.

Il caso della statua di Gemelli Careri e le critiche all’Amministrazione

E poi c’è una coincidenza quasi surreale: proprio oggi a Taurianova apre il circo equestre e, negli stessi momenti, si sarebbe dovuta svelare la statua. Alla fine, però, l’unico spettacolo è stato quello del circo burocratico dell’Amministrazione!

E pensare che Gemelli Careri, oltre a essere un illustre viaggiatore, era anche un giurista. Chissà cosa avrebbe pensato di questo pasticcio organizzato proprio per celebrarlo. Probabilmente si starà rivoltando nella tomba!

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Un consiglio, a questo punto, ci sentiamo di darlo all’Amministrazione: presti molta più attenzione anche agli altri beni culturali presenti a Taurianova. Il nostro patrimonio storico non è una scenografia da utilizzare per le inaugurazioni, ma una ricchezza da conoscere e tutelare con la serietà che merita.

Taurianova merita ben altro che inaugurazioni annunciate e poi cancellate. La cultura non può diventare il pretesto per l’ennesima passerella politica.I soldi pubblici e le regole valgono per tutti. Soprattutto per chi governa!