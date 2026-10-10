Maltempo, strade crollate e invase dal fango a Melito. Il Comune: ‘Evitate gli spostamenti’ – FOTO

Le violente precipitazioni della notte hanno provocato gravi danni alla viabilità, con cedimenti dell'asfalto, detriti e carreggiate compromesse. Vigili del Fuoco e Protezione Civile al lavoro. Il Comune invita i cittadini a limitare al massimo gli spostamenti

Il maltempo colpisce duramente Melito di Porto Salvo. Le intense precipitazioni che si sono abbattute nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre hanno provocato gravi danni sul territorio comunale, con strade invase da fango e detriti, cedimenti del manto stradale e situazioni di pericolo per la circolazione.

Le immagini raccontano la violenza del maltempo: interi tratti di carreggiata ricoperti di pietre e terra, profondi cedimenti dell’asfalto e veicoli rimasti in prossimità delle aree danneggiate. Un’automobile è rimasta coinvolta in un cedimento della sede stradale, mentre in altre zone sono presenti accumuli di vegetazione e materiali trascinati dall’acqua.

Una situazione particolarmente delicata che ha spinto l’Amministrazione comunale e l’Ufficio di Protezione Civile di Melito Porto Salvo a diffondere un avviso urgente rivolto all’intera cittadinanza.

Strade danneggiate e interventi di emergenza: le immagini del maltempo

I danni più evidenti riguardano la viabilità. Cedimenti di porzioni della sede stradale, con profonde voragini ai margini delle carreggiate e tratti completamente ricoperti da materiale fangoso e pietre.

In un’altra zona, un accumulo di canne, rami e detriti ostruisce un canale, mentre nelle vicinanze sono già presenti mezzi meccanici e personale impegnato nelle operazioni di intervento. Sul territorio sono al lavoro anche i Vigili del Fuoco, intervenuti con mezzi di soccorso nelle aree interessate dai danni. Resta da definire il bilancio complessivo delle criticità, mentre proseguono le verifiche per individuare le strade compromesse e mettere in sicurezza i punti maggiormente esposti.

L’avviso urgente del Comune: “Restate nelle vostre abitazioni”

Di fronte ai danni provocati dalle precipitazioni, il Comune ha rivolto un appello alla popolazione, chiedendo di evitare qualsiasi spostamento non indispensabile.

“A causa dei gravi danni provocati dalle eccezionali precipitazioni e dalle avverse condizioni meteo della scorsa notte, si chiede a tutta la popolazione di limitare al massimo gli spostamenti e di non uscire di casa se non per ragioni di stretta ed effettiva necessità”, si legge nell’avviso diffuso dall’ente.

L’Amministrazione comunale ha inoltre comunicato che sono in corso controlli su tutto il territorio:

“L’Amministrazione Comunale, la Polizia Locale e i Volontari di Protezione Civile sono sul campo ed è in corso un monitoraggio a tappeto di tutto il territorio comunale per individuare, mettere in sicurezza e segnalare tempestivamente le zone critiche, le viabilità compromesse e le situazioni di pericolo”.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

Il Comune invita i cittadini a prestare la massima attenzione e a rispettare alcune precauzioni fondamentali:

Restare in casa, evitando di mettersi alla guida o di circolare a piedi se non strettamente necessario.

Non avvicinarsi a corsi d’acqua, sottopassi e muri di sostegno, così come alle zone esposte al rischio di allagamenti e frane.

Non intralciare i mezzi di soccorso, già impegnati dalle prime ore del mattino nelle operazioni di messa in sicurezza.

L’emergenza arriva a poche ore dall‘allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale per sabato 10 ottobre, valida fino alla mezzanotte e relativa al rischio idrogeologico, idraulico e ai temporali.

La situazione rimane sotto costante osservazione. Il Comune di Melito Porto Salvo ha annunciato ulteriori aggiornamenti ufficiali sull’evoluzione dell’emergenza, ribadendo l’invito alla massima prudenza e collaborazione.