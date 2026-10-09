Maltempo in Calabria, scatta l’allerta arancione

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta arancione per gran parte del territorio. Previste piogge intense, temporali e possibili criticità idrogeologiche

Il maltempo torna a interessare la Calabria e per la giornata di domani, sabato 10 ottobre 2026, scatta l’allerta meteo arancione su gran parte del territorio regionale, compresa Reggio Calabria.

Il nuovo bollettino della Protezione Civile regionale, diffuso oggi, venerdì 9 ottobre, segnala un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con possibili fenomeni temporaleschi anche persistenti e rischi legati alle precipitazioni.

Una situazione che richiede particolare attenzione soprattutto nelle aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico.

Allerta arancione in Calabria: le zone interessate

Secondo il bollettino ufficiale, per sabato 10 ottobre è prevista un’allerta arancione per rischio idrogeologico, idraulico e temporali nelle zone di allertamento Cala 1, 2, 3, 4, 7 e 8.

Il livello arancione interessa quindi il versante tirrenico calabrese e il settore ionico meridionale, comprendendo anche il territorio di Reggio Calabria.

Resta invece l’allerta gialla nelle zone Cala 5 e Cala 6, corrispondenti al versante ionico centro-settentrionale.

Il bollettino indica i seguenti livelli di criticità:

Allerta arancione: zone Cala 1, 2, 3, 4, 7 e 8.

Allerta gialla: zone Cala 5 e 6.

L’avviso sarà valido dalle ore 00:00 alle 24:00 di sabato 10 ottobre.

Per la giornata di oggi, venerdì 9 ottobre, è invece in vigore un’allerta gialla su tutta la Calabria, a partire dalle ore 12:40 e fino alla mezzanotte.

Rischio nubifragi e possibili esondazioni

Nello scenario relativo all’allerta arancione, la Protezione Civile segnala la possibilità di fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti, con conseguenze rilevanti.

Il documento richiama inoltre il rischio di esondazioni in corrispondenza dei fiumi con bacini idrografici di rilevanti dimensioni.

Particolare attenzione, dunque, ai corsi d’acqua, alle aree soggette ad allagamenti e ai territori più vulnerabili dal punto di vista idrogeologico.

Il quadro meteorologico sarà seguito nelle prossime ore attraverso gli aggiornamenti della Protezione Civile. Eventuali provvedimenti da parte delle amministrazioni comunali, comprese possibili limitazioni alle attività o alla circolazione, dovranno essere comunicati attraverso specifiche ordinanze.

Nel frattempo, si raccomanda ai cittadini di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di prestare attenzione durante gli spostamenti, evitando in particolare sottopassi, torrenti e aree potenzialmente soggette ad allagamenti.