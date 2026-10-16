Reggio, il rugby torna in città: CAS Rugby pronto per la Serie C 26/27

Il CAS Rugby Reggio Calabria è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Domenica 18 ottobre, alle ore 14:30, presso il Campo San Cristoforo, la squadra della città scende in campo per la prima giornata del campionato di Serie C, ospitando il CUS Catania.

Una stagione che si apre con importanti novità. In panchina arriva Pietro Tripodi, nuovo capo allenatore, chiamato a guidare un gruppo rinnovato e ambizioso. Al suo fianco uno staff tecnico completamente ridisegnato, con nuove figure specializzate nella preparazione atletica – tra cui la collaborazione con Alba Fit & Nutrition – per garantire ai ragazzi una preparazione fisica di alto livello.

Sul campo sono arrivati nuovi innesti di qualità, che si sono integrati con il gruppo storico dandogli ulteriore profondità e competitività. Una rosa costruita con cura, pensata per affrontare il campionato con serietà e ambizione.

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I segnali di crescita erano già evidenti nel finale della scorsa stagione, con un gruppo che aveva trovato identità e continuità di rendimento. La strada è quella giusta, e questa estate di lavoro non ha fatto altro che consolidare quanto costruito, con la consapevolezza che il potenziale di questo gruppo è ancora tutto da esprimere.

La settimana scorsa il CAS ha già sostenuto un test match significativo, partecipando a un triangolare calabrese con Rende e Cosenza allo Stadio Mazzuca di Rende – un’ultima prova prima del via ufficiale, che ha confermato la buona condizione del gruppo.

Il ricordo di Antonio Labate

Domenica però non sarà solo una partita di rugby. Il 18 ottobre sarà anche una giornata di ricordo e affetto per Antonio Labate, compagno di squadra e amico scomparso in un incidente in moto nella notte tra il 14 e il 15 giugno scorso. Il CAS scenderà in campo portando con sé la sua memoria, come ha fatto durante tutta l’estate, a partire dalla vittoria del Trofeo Italiano Beach Rugby di Palmi, dedicata proprio a lui.

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La società invita tutta la città a essere presente sugli spalti del Campo San Cristoforo. Il vostro supporto sarà la nostra forza in più. Venite numerosi.

Calcio d’inizio: domenica 18 ottobre, ore 14:30

Campo Rugby San Cristoforo – Reggio Calabria

CAS Rugby Reggio Calabria vs CUS Catania

Per informazioni: @rugbyreggio su Instagram.