Calciomercato: l’ex Reggina Verduci alla Nuova Igea. Il comunicato ufficiale
Le prime parole del nuovo difensore della compagine siciliana
15 Ottobre 2026 - 16:22 | Redazione
La notizia era ormai solo da ufficializzare e la comunicazione è arrivata nella giornata di oggi. Giuseppe Verduci è un giocatore della Nuova Igea Virtus: “Nuova Igea Virtus è lieta di annunciare di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Verduci. Il difensore, nato a Reggio Calabria nel 2002, arriva a Barcellona Pozzo di Gotto dopo aver maturato esperienze calcistiche significative in contesti di rilievo. Formatosi all’interno dei settori giovanili di Torino e Juventus, Verduci ha successivamente intrapreso il proprio percorso professionale in Serie C, militando nelle file di Grosseto, Siena, Torres e Arzignano Valchiampo. Nella scorsa stagione sportiva ha vestito la maglia della Reggina nel campionato di Serie D. Esterno sinistro di difesa dotato di spiccata duttilità tattica e solidità in fase difensiva, il calciatore va a rafforzare l’organico a disposizione per la stagione in corso.
Le dichiarazioni di Verduci
«È un’importante occasione giocare per questa società e questa squadra che da sempre si è distinta per professionalità, calore della piazza e ambizioni da primi posti in classifica».
La società informa contestualmente che il calciatore ha scelto di indossare la maglia numero 2″
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