Calciomercato: l’ex Reggina Verduci alla Nuova Igea. Il comunicato ufficiale

La notizia era ormai solo da ufficializzare e la comunicazione è arrivata nella giornata di oggi. Giuseppe Verduci è un giocatore della Nuova Igea Virtus: “Nuova Igea Virtus è lieta di annunciare di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Verduci. Il difensore, nato a Reggio Calabria nel 2002, arriva a Barcellona Pozzo di Gotto dopo aver maturato esperienze calcistiche significative in contesti di rilievo. Formatosi all’interno dei settori giovanili di Torino e Juventus, Verduci ha successivamente intrapreso il proprio percorso professionale in Serie C, militando nelle file di Grosseto, Siena, Torres e Arzignano Valchiampo. Nella scorsa stagione sportiva ha vestito la maglia della Reggina nel campionato di Serie D. Esterno sinistro di difesa dotato di spiccata duttilità tattica e solidità in fase difensiva, il calciatore va a rafforzare l’organico a disposizione per la stagione in corso.

Le dichiarazioni di Verduci

«È un’importante occasione giocare per questa società e questa squadra che da sempre si è distinta per professionalità, calore della piazza e ambizioni da primi posti in classifica».

La società informa contestualmente che il calciatore ha scelto di indossare la maglia numero 2″