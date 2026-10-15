Puliservice Volley: il capitano Perri: ‘Salvezza primo obiettivo, ma vogliamo stupire’

L’esordio è fissato per il 17 proprio in casa della Metauria Gioia Tauro, un debutto impegnativo ma stimolante per la formazione amaranto, che giocherà le proprie gare interne al PalaCalafiore e si allenerà quotidianamente prima della A2 maschile di mister Antonio Polimeni.

A fare il punto della situazione, con l’entusiasmo e la determinazione che la contraddistinguono, è il capitano Federica Perri. La pallavolista ha parlato a cuore aperto, toccando tutti i temi caldi: dall’emozione per l’inizio del campionato, al senso di responsabilità per il ruolo ricoperto, fino agli obiettivi stagionali e al rapporto con la città.

Intervistata alla vigilia dell’esordio, Federica Perri non nasconde l’emozione per un momento tanto attesola presentazione al Teatro Cilea: “Lo scenario è veramente suggestivo. Pensavo ci sarebbe stata tanta gente, ma non pensavo così tanta e naturalmente l’emozione cresce ed è veramente tanta. È tanta anche per l’inizio di questo campionato che partirà questo sabato con la squadra, l’allenatore e le ragazze. Ci stiamo preparando da circa un meset e speriamo di fare bene“.

Un ruolo, quello di capitano, che Perri sente particolarmente, soprattutto in una piazza che considera ormai casa sua: “Sì, è una grossa responsabilità. Sento questa responsabilità intanto perché, anche se reggina di adozione, sono qui da più di 10 anni. Sono cosentina, ma ormai mi sento reggina, è qui la mia casa. In più è una responsabilità perché mi è stato dato questo compito, questo onere, e spero di onorarlo fino alla fine“.

Quando si parla di traguardi stagionali, il capitano predica calma e umiltà, senza però nascondere le ambizioni: “Sicuramente punteremo alla salvezza. Questo è il primo obiettivo. Tutto ciò che verrà dopo sarà sicuramente guadagnato e non ci limiteremo a questo, nel senso che ognuna di noi punta sempre più in alto“.

Alla domanda su quali siano le reali potenzialità della squadra, Perri risponde con equilibrio: “Sicuramente noi conosciamo le nostre capacità. È anche vero che siamo un gruppo nuovo, stiamo cercando un amalgama, ma stiamo lavorando per far sì che tutto funzioni e ruoti nel migliore dei modi. Siamo un po’ scaramantiche, quindi per ora l’obiettivo è la salvezza. Poi cerchiamo sicuramente di divertirci, di far divertire le persone che verranno a sostenerci e di rispettare l’impegno con la società che crede in questo progetto“.

Un capitolo importante è dedicato agli innesti e all’integrazione delle nuove arrivate: “Le ragazze si sono inserite tutte benissimo, siamo un bel gruppo, ci troviamo bene. Ci sono molte giovani e sicuramente quando ci sono molte giovani non è sempre semplice riuscire a trovare la quadra, però le ragazze si impegnano, sono molto brave in questo e quindi sono sicura che faremo bene“.

Infine, un pensiero speciale va ai tifosi. Perri conosce bene il calore del pubblico di Reggio Calabria e lancia un appello in vista delle gare interne al PalaCalafiore: “Sono qui ormai da più di 10 anni. Il pubblico reggino è un pubblico caloroso, è un pubblico che se si appassiona, l’abbiamo visto anche con la Serie A, sa essere veramente l’uomo in campo in più. Speriamo quest’anno di vedere al palazzetto tantissime persone a tifare anche per noi, che ne abbiamo bisogno“.