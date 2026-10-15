6 anni senza Jole Santelli, Cannizzaro: ‘Reggio era il suo toccasana. Le intitoleremo una strada’

A sei anni dalla scomparsa di Jole Santelli, il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro torna a ricordare l’ex presidente della Regione e annuncia la volontà di accelerare l’iter per intitolarle una strada della città. Un’iniziativa risalente all’anno della scomparsa. Nel 2020, infatti, Cannizzaro aveva già avanzato la proposta all’allora primo cittadino Giuseppe Falcomatà.

L’annuncio arriva oggi, 15 ottobre, proprio nel giorno dell’anniversario della morte della prima donna alla guida della Regione Calabria, scomparsa improvvisamente a soli 51 anni, mentre era ancora in carica.

Cannizzaro ricorda Jole Santelli: “Reggio era la sua seconda casa”

Un ricordo personale, prima ancora che politico, quello affidato dal sindaco Cannizzaro alle sue parole.

“Sei anni fa, come oggi, moriva una mia grande amica, Jole Santelli. La ricorderete tutti perché era il presidente della Regione Calabria. Ci ha lasciato all’improvviso, nonostante la malattia che la accompagnava da diversi anni, creando un vuoto incolmabile”.

Il primo cittadino ha poi ricordato il legame che univa Santelli alla città dello Stretto, un rapporto fatto di affetto e vicinanza, che andava oltre gli impegni istituzionali.

“Nei giorni successivi alla sua morte chiesi a Giuseppe Falcomatà di poterle intitolare una strada, qualcosa che potesse legare Jole alla città, perché Jole amava Reggio e i reggini e sosteneva che fosse la sua seconda casa. Diceva sempre: ‘Reggio è il mio toccasana’”.

La proposta a Falcomatà e la pratica da sbloccare

L’iniziativa, dunque, non nasce oggi. Già all’indomani della scomparsa dell’ex governatrice, Cannizzaro aveva chiesto all’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Falcomatà di individuare uno spazio cittadino da dedicarle.

Secondo quanto raccontato dall’attuale sindaco, la proposta era stata accolta favorevolmente e le procedure amministrative erano state avviate, senza però arrivare a conclusione.

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“Il sindaco che mi ha preceduto accettò di buon grado la mia proposta e avviò le procedure, che però poi si fermarono. Oggi ho chiesto ai miei uffici di velocizzare la pratica. Credo sia giusto così, perché lei amava molto Reggio. Un abbraccio Jole”.

La volontà dell’amministrazione Cannizzaro è quindi quella di riprendere e portare a termine un percorso rimasto incompiuto, trasformando il ricordo dell’ex presidente in un segno permanente nella toponomastica cittadina.

Sei anni senza Jole Santelli, prima donna presidente della Calabria

La morte di Jole Santelli, avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 ottobre 2020 nella sua abitazione di Cosenza, scosse profondamente la politica calabrese e nazionale.

Esponente di Forza Italia, con una lunga esperienza parlamentare e incarichi di governo, Santelli era diventata nel febbraio 2020 la prima donna presidente della Regione Calabria. Il suo mandato si interruppe dopo appena otto mesi.

Anche Reggio Calabria partecipò al cordoglio. Il sindaco proclamò il lutto cittadino per il 16 ottobre 2020, disponendo le bandiere a mezz’asta negli edifici comunali e un minuto di silenzio negli uffici.

A distanza di sei anni, il ricordo torna ad accompagnarsi a un’iniziativa concreta. Una strada intitolata a Jole Santelli, per mantenere vivo il legame tra l’ex governatrice e quella Reggio Calabria che, come ha ricordato Cannizzaro, considerava la sua seconda casa.