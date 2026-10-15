Reggina: totale fiducia della società nell’attuale organico. Nessuna distrazione di mercato

La Reggina si avvicina alla delicata sfida di domenica contro la Nissa con un obiettivo preciso: tornare a vincere e cancellare le ultime prestazioni che hanno lasciato qualche preoccupazione nell’ambiente amaranto. Un solo punto conquistato nelle due partite contro Trapani e Vibonese, qualche difficoltà di troppo sul piano del gioco e soprattutto una sensazione di involuzione rispetto a quanto di buono mostrato nella prima parte della stagione. Di fronte ci sarà una Nissa da prendere con le pinze, formazione costruita con ambizioni importanti e che, nonostante il ritardo accumulato in classifica, rimane un avversario di valore. Un match che può rappresentare un passaggio significativo per la squadra di Marchionni, chiamata a dimostrare che quello attraversato è soltanto una parentesi negativa.

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Lancini e Acquadro rassicurano l’ambiente

Non è probabilmente un caso che proprio in questi giorni la società abbia concesso ai microfoni della stampa due dei principali punti di riferimento dello spogliatoio e in campo, Edoardo Lancini e Alberto Acquadro. Giocatori di esperienza e personalità, che con i loro interventi hanno cercato di tranquillizzare l’ambiente e soprattutto i tifosi. Il messaggio è stato chiaro: piena fiducia nelle qualità della squadra, consapevolezza degli errori commessi e volontà di riprendere immediatamente la corsa. Nessun allarme, dunque, ma la convinzione che questo gruppo abbia tutte le carte in regola per tornare a esprimersi sui livelli attesi.

Il mercato e la posizione della società

Intanto, nelle ultime ore, è venuta fuori la notizia di mercato riguardante Donato Distratto, esterno offensivo classe 2007 di proprietà del Barletta. Inizialmente si era parlato di una trattativa vicina alla conclusione, indiscrezione successivamente ridimensionata a un semplice interessamento e ripresa anche dalla nostra testata. In realtà, almeno allo stato attuale, non risulta alcuna trattativa in corso e neppure un interesse concreto della Reggina per il giovane calciatore.

Una precisazione importante, soprattutto in un momento in cui le difficoltà offensive delle ultime giornate potrebbero alimentare voci e ipotesi su possibili interventi per rinforzare l’organico. La posizione della società, invece, rimane chiara: fiducia totale nella rosa costruita durante il mercato estivo. Una squadra che, come abbiamo ripetuto più volte, dispone di qualità, esperienza e alternative sufficienti per vincere questo campionato.

È evidente che le ultime partite abbiano messo in luce qualche limite, soprattutto in fase realizzativa, con i centravanti che continuano a faticare nel trovare la via del gol. Ma questo, almeno per il momento, non sembra aver modificato le valutazioni del club.

Prima la Nissa, poi il resto

Nessun innesto, dunque, e nessuna corsa al mercato per il momento. La Reggina vuole ripartire dagli uomini sui quali ha deciso di puntare e che, fino a poche settimane fa, avevano dimostrato di poter fare la differenza. Adesso tocca a Marchionni trovare le soluzioni giuste, sul piano tattico e soprattutto mentale, per restituire brillantezza e incisività alla squadra. La sfida contro la Nissa diventa così un banco di prova importante. Non soltanto per i tre punti, ma anche per ritrovare quelle certezze che le ultime due gare hanno in parte ridimensionato. Il mercato, almeno per ora, può attendere. La risposta deve arrivare dal campo.