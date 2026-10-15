La magia Disney arriva a Reggio: al Teatro Odeon un concerto a lume di candela

Da Frozen ad Aladdin, da La Bella e la Bestia a Il Re Leone: un viaggio musicale tra le colonne sonore che hanno fatto sognare intere generazioni. Le più belle canzoni Disney in un'atmosfera da fiaba

Ci sono melodie che bastano poche note per riconoscere. Canzoni che riportano all’infanzia, fanno riaffiorare ricordi e riescono ancora a emozionare grandi e piccoli. La magia dei classici Disney arriva a Reggio Calabria con un appuntamento speciale, capace di unire musica dal vivo, nostalgia e un’atmosfera suggestiva.

Il 6 febbraio, alle ore 19:30, il Cinematografo Teatro Odeon di Reggio Calabria, in via Francesco Cananzi, ospiterà “Tributo a Walt Disney”, il concerto a lume di candela presentato da Candle Light, dedicato alle colonne sonore dei film d’animazione più amati di sempre.

Le più belle canzoni Disney in un’atmosfera da fiaba

Sarà un viaggio tra sogni, avventure e personaggi indimenticabili. A rendere ancora più particolare l’esperienza sarà la luce soffusa delle candele, che accompagnerà le esecuzioni dal vivo di un quartetto moderno, trasformando il teatro in uno spazio intimo e suggestivo.

Il pubblico potrà lasciarsi trasportare dalle melodie di La Bella e la Bestia, Aladdin, Il Re Leone, Frozen, La Sirenetta e tanti altri capolavori Disney. Brani che hanno segnato l’infanzia di milioni di persone e che continuano ad accompagnare le nuove generazioni.

Un appuntamento pensato non soltanto per i bambini, ma anche per gli adulti che desiderano ritrovare, almeno per una sera, le emozioni delle fiabe con cui sono cresciuti.

Da Il Re Leone a Frozen: il programma del concerto

Saranno tredici i brani protagonisti della serata, in un percorso musicale che attraverserà alcune delle storie più celebri del mondo Disney.

Stia con noi – La Bella e la Bestia In fondo al mar – La Sirenetta Lo stretto indispensabile – Il Libro della Giungla Hai un amico in me – Toy Story So chi sei – La Bella Addormentata nel Bosco Bella notte – Lilli e il Vagabondo Tutti quanti voglion fare jazz – Gli Aristogatti All’alba sorgerò – Frozen La seconda stella a destra – Peter Pan Il mondo è mio – Aladdin Il cerchio della vita – Il Re Leone La Bella e la Bestia – La Bella e la Bestia I sogni son desideri – Cenerentola

Una serata per tornare bambini al Teatro Odeon

Il fascino delle colonne sonore Disney incontrerà così quello della musica dal vivo, in una serata che promette di coinvolgere spettatori di tutte le età.

Dalle atmosfere romantiche di La Bella e la Bestia all’energia de Il Re Leone, passando per le emozioni di Frozen e le avventure di Aladdin, ogni brano sarà un’occasione per riscoprire storie e personaggi rimasti nell’immaginario collettivo.

L’appuntamento è per il 6 febbraio alle 19:30 al Teatro Odeon di Reggio Calabria. Un’occasione per condividere con la famiglia, gli amici o la persona amata una serata diversa, lasciandosi guidare da quelle melodie che, anche dopo tanti anni, conservano intatta la capacità di far sognare.

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