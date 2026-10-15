Reggio, torna il ‘tour della salute’: villaggio della prevenzione sul lungomare

Reggio Calabria sarà la tappa conclusiva del “Tour della Salute 2026”, l’evento itinerante di ASC – Attività Sportive Confederate, organizzato con il Patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Comune di Reggio Calabria, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di uno stile di vita sano ed equilibrato.

L’edizione 2026 ha previsto 15 tappe con partenza da Gorizia, per poi procedere nelle città di Chioggia, Imperia, Imola, Torino, Latina, Perugia / Grosseto, Fano, Pescara, Aversa, Sondrio, Bari ed in attesa della penultima tappa a Palermo il prossimo 17 e 18 ottobre.

Per l’edizione 2026 la conclusione dell’evento vedrà protagonista la città di Reggio Calabria grazie all’incessante attività di ASC Calabria, che da anni opera affinché eventi di siffatta portata si organizzino nel territorio calabrese.

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Il Villaggio della Salute e dello Sport sul Lungomare

Il prossimo 24 e 25 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, il Lungomare di Reggio Calabria, in Via Marina Alta in prossimità di Piazza Indipendenza, si trasformerà in un palcoscenico di benessere e prevenzione, dove verrà allestito un villaggio dello sport e della salute dedicato alla comunità senza distinzione di età insieme ai loro animali da compagnia.

Per l’occasione sarà allestito un Villaggio della Salute e dello Sport aperto gratuitamente al pubblico, con ambulatori mobili nei truck hospitality per consulti gratuiti in ambito cardiologico, reumatologico, dermatologico, nutrizionale e psicologico.

Sarà presente uno sportello di ascolto psicologico e attività di sensibilizzazione contro fumo, alcol, sedentarietà e cattiva alimentazione, uno spazio dedicato al benessere degli animali da compagnia, prevedendo incontri veterinari-proprietari ed ovviamente si svolgeranno diverse attività motorie e sportive aperte a tutti dirette dalle Associazioni Sportive ASC Calabria.

Un importante roadshow gratuito promosso da ASC Attività Sportive Confederate al fine di sensibilizzare la popolazione ad un corretto stile di vita attraverso la prevenzione, il mangiar sano e lo sport, divulgare informazioni utili a prevenire i rischi legati alle malattie croniche attraverso materiale cartaceo/digitale e la compilazione di questionari di rischio.

Il Comitato Scientifico e i patrocini

L’evento è reso possibile grazie al Comitato Scientifico del Tour della Salute, che ogni anno stabilisce gli obiettivi scientifici, attivati in field dalle società coinvolte: ADI (Associazione Dietetica e Nutrizione Clinica), ADOI (Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani), SIPREC (Società Italiana per la prevenzione Cardiovascolare), CreI (Collegio Reumatologi Italiani), FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari), SIDeMAST (società Italiana di Dermatologia).

L’evento gode del patrocinio della F.O.F.I. (Federazione Ordini Farmacisti Italiani) e di FEDERFARMA, FEDERCHIMICA ASSOSALUTE, SIMG, AMDC, CENACOLO ITALIANO AUDIOVESTIBOLOGIA.

Tutto pronto, quindi, per il Truck screening station con il proprio Truck Hospitality ed il grande Palco-ledwall, che accoglierà coloro che vorranno approfittare di una giornata di benessere, prevenzione e sport, con le molteplici attività motorie, sportive e aggregative che saranno proposte dagli istruttori altamente qualificati ed aderenti alla rete ASC.

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Le parole del presidente di ASC Calabria Antonio Eraclini

“Sono orgoglioso che anche quest’anno Reggio Calabria sia tappa del Tour della Salute e, soprattutto, sia quella conclusiva di questa lunga ed importante manifestazione”, afferma il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini. “ASC si preoccupa quotidianamente della salute e della prevenzione attraverso incontri di aggiornamento, consulenze, sport ed innumerevoli attività sia sportive che sociali. Sport e salute sono il giusto connubio per un corretto stile di vita ed è per questo che ASC da anni promuove tra i tanti suoi eventi anche quello del Tour della Salute. La presenza di un Comitato Tecnico Scientifico formato esclusivamente da medici di alto spessore garantisce il valore medico scientifico dell’iniziativa. Ringraziamo anche i Partner coinvolti perché grazie anche al loro sostegno è possibile organizzare eventi così importanti per la collettività. Spero che la comunità risponda positivamente e collabori per la promozione della salute intesa come bene collettivo.”

Per prenotazioni scrivere a segreteriaasccalabria@gmail.com. Tutte le informazioni sulle pagine social “ASC Reggio Calabria” e sul sito www.iltourdellasalute.it