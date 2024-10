A Reggio arriva il ‘tour della salute’ ASC: spazio al benessere ed alla prevenzione

Tutto pronto a Reggio Calabria per la 14^ tappa del “Tour della Salute 2024”, un evento itinerante promosso da ASC – Attività Sportive Confederate, organizzato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e patrocinato dal Comune di Reggio Calabria. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sull’importanza di uno stile di vita sano, promuovendo l’attività sportiva e la prevenzione.

Giunto alla sua sesta edizione, il tour ha previsto 20 tappe nelle principali città italiane, tra cui Reggio Calabria, grazie all’impegno di ASC Reggio Calabria. L’evento fa parte del progetto “La Salute al Centro” e si propone di migliorare il benessere psicofisico-sociale attraverso i Centri Sportivi della Salute, che operano a sostegno delle categorie più vulnerabili.

Nel corso delle due giornate, sarà allestito un villaggio con aree dedicate agli incontri scientifici e attività di promozione degli stili di vita attivi. I cittadini potranno partecipare a:

“Il Tour della salute è ormai divenuto un appuntamento imperdibile per i cittadini, soprattutto in un contesto in cui molti faticano ad accedere ai servizi sanitari” ha dichiarato Antonio Eraclini, Presidente di ASC Calabria. “Spero che la comunità risponda positivamente, così come nella precedente edizione”.