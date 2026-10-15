Reggio, psicosi carburante e primi distributori senza benzina: prossime ore decisive

La psicosi carburante a Reggio Calabria comincia a produrre le prime conseguenze concrete. Dopo le lunghe code registrate nelle ultime ore, alcune stazioni di servizio hanno già esaurito benzina e gasolio e iniziano a chiudere. Intanto, gli automobilisti continuano a prendere d’assalto i distributori ancora operativi, nel tentativo di assicurarsi un pieno prima che la situazione possa peggiorare.

A preoccupare non sono soltanto le difficoltà nei rifornimenti legate alla protesta dei lavoratori dell’ex Ilva di Taranto, che ha bloccato l’accesso delle autobotti alla raffineria Eni, ma anche la mobilitazione degli autotrasportatori prevista dalla mezzanotte tra giovedì 15 e venerdì 16 ottobre.

Per capire cosa sta accadendo, CityNow ha raccolto la testimonianza di un benzinaio presso la stazione di servizio di via Cardinale Portanova.

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“Non è un problema che riguarda soltanto Eni”

La domanda è quella che in queste ore si pongono migliaia di reggini: cosa sta succedendo e perché tutti stanno correndo a fare rifornimento?

“Da stasera a mezzanotte gli autotrasportatori entrano in sciopero e quindi non ci sarà più il trasporto per poter fare sia benzina, generi alimentari e tutto”, spiega il benzinaio ai microfoni di CityNow.

Il timore, però, non riguarda soltanto la possibilità di restare senza carburante, ma anche eventuali ripercussioni sulla distribuzione dei prodotti alimentari e di altre merci.

Cardinale Portanova, carburante ancora disponibile: “Siamo coperti fino a domani”

“Il carburante qui da noi c’è ancora. Fortunatamente sta arrivando un’altra cisterna, quindi fino a domani siamo coperti noi”, racconta il benzinaio.

Ma le prossime ore saranno decisive.

“Se tutto va bene domani manderanno ancora un’altra cisterna, se domani li fanno uscire da Vibo. L’impianto e gli autotrasportatori della benzina saranno operativi, però bisogna capire se avranno la possibilità di arrivare fino a qui”.

In sostanza, il carburante disponibile potrebbe garantire l’operatività del distributore fino a venerdì, mentre le consegne successive dipenderanno dalla possibilità per le autobotti di partire regolarmente.

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Distributori a secco, le prossime ore saranno decisive

A Reggio Calabria il rischio è che altri distributori possano esaurire le scorte nelle prossime ore, soprattutto se continuerà la corsa al pieno.

La testimonianza raccolta da CityNow lascia comunque aperto uno spiraglio: alcune autobotti sono ancora in movimento e ulteriori rifornimenti potrebbero arrivare anche domani. Non c’è, però, una garanzia che tutte le stazioni di servizio possano ricevere carburante regolarmente.