Puliservice Volley, Sgrò: ‘Giocheremo una gara alla volta per raggiungere i nostri obiettivi’

Torna a parlare Peppe Sgrò, anima e dirigente della Puliservice Volley. Lo fa con l’entusiasmo di chi ha ritrovato il palazzetto, la squadra e quella pallavolo femminile che gli era tanto mancata dopo una stagione chiusa con la promozione sfumata per un soffio.

Peppe Sgrò: la società e la nuova squadra della Puliservice Volley

Che società hai trovato questa stagione?

“La società non si discute assolutamente, va bene in questa maniera, è eccellente da tutti i punti di vista e la presentazione al Teatro Cilea ne è il fulgido esempio. Abbiamo una bella squadra, composta da determinate atlete a livello tecnico molto preparate, e anche delle giovani reggine che sicuramente faranno bene nell’Under 19”.

Quanto ti era mancato il volley femminile dopo la stagione trascorsa con la mancata promozione per un soffio?

“Tantissimo. Non vedevo l’ora di essere qui al Palacalafiore, impianto straordinario. Sono entusiasta del fatto che le ragazze potranno giocare qui”.

Gli obiettivi della Puliservice Volley e i miglioramenti della squadra

Che gruppo stai vedendo e dove possono arrivare le ragazze quest’anno?

“Innanzitutto, a livello societario, la cosa che dobbiamo fare è quella di salvarci. Però ho visto dei miglioramenti, diciamo, buoni: in una settimana già si vede un gioco più veloce. Nell’ultima amichevole abbiamo giocato contro un Super Soverato, che è una squadra messa bene a livello tecnico e non solo, anche in ricezione difendono molto bene. In questo caso noi ci siamo difesi benissimo, sia in attacco che in difesa, cosa che la scorsa volta non c’era stata. Quindi il miglioramento, secondo me, tra una partita e questa è stato di un buon 100% in una settimana”.

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