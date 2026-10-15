Processo Planning: assolti gli imprenditori Martino e Gallo

Pioggia di assoluzioni davanti al Gup di Reggio Calabria per gli imputati dell’inchiesta “Planning”, l’operazione della Procura antimafia in sinergia con gli investigatori del Centro operativo Dia e della Guardia di Finanza con cui si contesta l’esistenza di «un patto» tra ’ndrangheta ed imprenditori e «un accordo con i capicosca per infiltrarsi nel settore edile e in quello della grande distribuzione alimentare».

Secondo quanto riportato da Gazzetta del Sud, il giudice Elsie Clemente ha rigettato le richieste di condanne, alcune delle quali pesantissime, avanzate dal procuratore aggiunto di Reggio, Stefano Musolino.

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Tra gli assolti vi sono l’imprenditore Fortunato Martino, difeso dagli avvocati Tonino Curatola e Corrado Politi, e Domenico Gallo, difeso dagli avvocati Marco Gemelli e Antonio Speziale.

Assoluzione anche per Filippo Antonio Barcaiolo, Andrea Chilà, Gaetano Coppola, Carmelo Romeo, Domenico Siclari.

Il ventaglio delle accuse comprende, con diversi profili di responsabilità, il reato di associazione mafiosa, concorso esterno, associazione per delinquere, impiego di denaro di provenienza illecita, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, tutti aggravati dalle modalità mafiose.

Fonte: Gazzetta del Sud