Archivio di Stato di Reggio, sala studio aperta in via straordinaria

Un'opportunità per ricercatori, studenti e appassionati di storia. I giorni e gli orari di apertura per la consultazione assistita e brevi percorsi guidati tra i documenti più rari

Per due settimane l’Archivio di Stato di Reggio Calabria apre la sua Sala Studio, con consultazione assistita dei documenti e brevi percorsi guidati tra le carte più rare. Secondo la scheda pubblicata dal portale del Ministero della cultura, l’iniziativa è prevista dal 14 al 21 novembre 2026, con orario del sabato dalle 9 alle 13 e senza prenotazione.

In breve:

Apertura straordinaria della Sala Studio, nell’ambito del piano di valorizzazione del Ministero della cultura 2026

Sede in via Lia Casalotto a Reggio Calabria, orario del sabato dalle 9 alle 13, prenotazione non richiesta

L’istituto conserva oltre 13 chilometri lineari di documenti e una biblioteca di oltre 17.000 opere

Che cosa si può fare durante l’apertura

L’apertura straordinaria è pensata per ricercatori, studenti e appassionati di storia. Il personale dell’Archivio orienta le ricerche, illustra gli strumenti di corredo, cioè inventari, indici e banche dati, e supporta la consultazione dei documenti.

Nel corso della giornata sono previsti anche brevi percorsi guidati alla scoperta dei documenti più rari e significativi dell’istituto, per avere uno sguardo ravvicinato sulle fonti della storia del territorio. La scheda non indica l’orario dei singoli percorsi.

Dal 1818 a oggi: la storia dell’Archivio

Secondo la scheda dell’istituto sul sito ufficiale dell’Archivio, l’Archivio di Stato di Reggio Calabria nasce come Archivio provinciale di Calabria Ultra Prima con la legge organica sugli archivi del 12 dicembre 1818, n. 1379, e viene inaugurato ufficialmente nel 1852. Ha cambiato più volte sede, anche dopo il terremoto del 28 dicembre 1908, e dal 1999 si trova in via Lia Casalotto.

Che cosa conserva

L’istituto custodisce la documentazione prodotta dalle istituzioni preunitarie e da quelle statali dopo l’Unità, gli archivi notarili del distretto di Reggio e quelli di enti pubblici, oltre ad archivi di famiglie e di personaggi del territorio, tra cui quelli delle famiglie Ajossa, Nesci e Plutino e di Pietro e Giuseppe De Nava. La consistenza complessiva è di oltre 13 chilometri lineari di documenti, a cui si affianca una biblioteca specialistica con oltre 17.000 opere.

Dell’Archivio fanno parte anche le sezioni di Locri e di Palmi. Negli anni la sede reggina ha ospitato mostre e aperture al pubblico come Domenica di carta.

Orari e contatti

Fuori dall’apertura straordinaria, l’orario ordinario indicato sul sito è dalle 7,30 alle 17 il lunedì e il mercoledì e dalle 7,30 alle 15,30 il martedì, il giovedì e il venerdì. Per informazioni si può scrivere a as-rc@cultura.gov.it o telefonare allo 0965 6532242.

Nei mesi scorsi l’Archivio era stato al centro di appelli e prese di posizione in città dopo l’ipotesi di un trasferimento a Potenza: l’apertura di novembre è un’occasione per vedere da vicino che cosa custodisce la sede reggina. L’avviso completo si trova sulla scheda dell’evento del Ministero della cultura.