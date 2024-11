Reggio, all’Archivio di Stato ‘Tutte le sfumature dell’azzurro’

In occasione del 75° anniversario ANAOAI, la mostra che celebra lo sport italiano a Reggio Calabria

L’Archivio di Stato di Reggio Calabria ha il piacere di estendere a tutti l’invito per giorno sabato 9 novembre alle ore 9:30, per l’inaugurazione della nuova mostra fotografica itinerante denominata: “Tutte le sfumature dell’Azzurro“. La mostra vuole celebrare lo sport italiano in tutte le sue sfumature, a guidarci nella mostra saranno Novella Calligaris, Presidente Nazionale ANAOAI, e Alessandra Benedetto, Presidente ANAOAI della sezione di Reggio Calabria, con l’introduzione della Direttrice dell’Archivio di Stato Angela Puleio.

Una Mostra Celebrativa per i 75 Anni di ANAOAI

Questa esposizione nasce in occasione del 75° anniversario dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri. L’etica e la cultura ispirata dagli ideali olimpici prosegue il suo lungo viaggio in Italia e fa tappa a Reggio Calabria. La mostra è un susseguirsi di scatti che raccontano i valori della maglia azzurra: storie di inclusione, dedizione, resilienza, amicizia e della gioia che lo sport può regalare.

L’Archivio di Stato Sposa i Valori Olimpici

L’Archivio di Stato di Reggio Calabria abbraccia a pieno i valori della maglia azzurra ed è orgoglioso di essere la sede di questo evento, dove l’arte e lo sport possono coesistere ed essere promozione culturale.

Dettagli della Mostra Fotografica

Autori delle foto: Giulio Busi, Adriano Boscato, Diego Montano, Martina Orsini, Alessandro Carbonara, Diana Oros Marianna Mazzon, Stefano Anedda Endrich, Davide Muzzatti, Emiliano Grillotti, Laura Sterni, Giuseppe Bortolan, Rossella Camellini, Agnese Denti, Alex Premoli, Nando Marzano, Marilena De Angelis, Alessio Marini, Andrea Masini, Giuseppina Citera, Dario Agrati, Maurizio Gabrielli, Giorgio Scala, Jacopo Bertella, Lauro Bassani, Vittoria Olivieri, Augusto Bizzi, Ricky Pravettoni, Edoardo Papa, Virginia Salzedo, Massimo Zanzani, Monica Audoglio, Giovanpaolo Innocenti, Liliana Simeone, Monica Heitmann, Arianna Masciocco, Marco Massetti, Alessandro De Gasperini, Alessandro Vianello.

La mostra sarà già visitabile da venerdì 8 novembre dalle ore 9:00 alle ore 16:30, nonché sabato 9 per la giornata inaugurale e domenica 10 novembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Informazioni per la Visita