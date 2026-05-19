Calcio femminile: premiata la Segato. Cassalia: ‘Progetto fortemente voluto’

Si è svolta al salone dei lampadari di palazzo S. Giorgio la premiazione della squadra femminile della società Segato. Presenti il Sindaco Battaglia, il delegato allo Sport Latella ed il presidente del Consiglio Marra. Una sala gremita ad applaudire le giovani atlete che stanno dando lustro alla città di Reggio Calabria capaci di conquistare con il gruppo Under 15 tre titoli Regionali consecutivi, ed un titolo Regionale con la squadra Under 17 e Under 12.

A premiare capitan Cucinotta e compagne il Sindaco della Città di Reggio Calabria Mimmo Battaglia.

Visibilmente emozionato il presidente della Segato Agostino Cassalia: “Raccogliamo i frutti di una attenta ed importante programmazione, la Segato Women è un progetto da me fortemente voluto, e devo evidenziare che ci sta regalando molte soddisfazioni. Il calcio femminile è in grande ascesa a livello nazionale e mondiale.

La Segato Femminile a soli tre anni dalla nascita è riuscita a costruire gruppi importanti con individualità di primissimo livello registrando lo scorso anno la cessione di Beatrice Iiriti alla Fiorentina ed in questa stagione Miriam Morabito è contesa da Roma, Parma e Fiorentina e tante altre ragazze sono seguite da società professionistiche. Stiamo potenziando lo staff tecnico e dirigenziale con la figure che possano dare maggiore professionalità al progetto femminile della Segato”.