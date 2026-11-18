Offrire a chi sta affrontando un percorso di esecuzione penale esterna la possibilità di contribuire concretamente al benessere collettivo, attraverso attività di volontariato capaci di coniugare responsabilizzazione individuale, riparazione del danno e reinserimento sociale. È questo l’obiettivo dell’accordo di collaborazione con l’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (Udepe) di Reggio Calabria, il cui schema, su proposta dell’Assessore comunale al Welfare, Lucia Fio, è stato sottoposto all’approvazione della Giunta comunale guidata dal Sindaco Francesco Cannizzaro.

Giustizia riparativa e reinserimento sociale a Reggio Calabria

L’iniziativa si inserisce nel solco della riforma della giustizia riparativa, che riconosce nella ricostruzione dei legami compromessi dal reato una componente essenziale del percorso di recupero della persona. Una prospettiva che supera la dimensione esclusivamente sanzionatoria della pena, valorizzando il contributo che ciascuno può offrire alla società attraverso esperienze di utilità pubblica, partecipazione e impegno civile.

L’intesa consentirà di mettere in relazione le competenze dell’Udepe con le risorse del territorio, favorendo il coinvolgimento delle realtà associative e del Terzo settore nella realizzazione di attività a valenza riparativa. Il progetto punta a rafforzare la coesione sociale, promuovere la cultura della legalità e prevenire la recidiva, attraverso occasioni concrete di restituzione e crescita personale. La collaborazione non comporterà oneri economici a carico dell’Amministrazione comunale.

L’assessore Fio: il volontariato come strumento di reinserimento

“Crediamo in un’idea di welfare che sappia riconoscere la dignità della persona anche nelle situazioni di maggiore fragilità e che consideri il reinserimento sociale un investimento nell’interesse dell’intera collettività”, ha evidenziato l’Assessore Fio. “Il significato di questa iniziativa risiede nella possibilità di trasformare un’esperienza segnata dall’errore in un cammino di consapevolezza, impegno e riconciliazione. Il volontariato diventa così uno strumento attraverso il quale restituire valore alla collettività, ritrovare fiducia nelle proprie capacità e ricostruire quel senso di appartenenza che costituisce uno dei presupposti fondamentali della convivenza civile”.

La visione dell’Amministrazione Cannizzaro

“È una scelta che interpreta pienamente la visione di governo del Sindaco Francesco Cannizzaro, la cui guida imprime all’azione amministrativa una particolare attenzione alla dimensione umana delle politiche pubbliche. Una città cresce davvero quando riesce a coniugare il rispetto delle regole con la capacità di offrire nuove possibilità a chi intende ricostruire il proprio percorso. È in questa direzione che il Sindaco orienta il nostro impegno: fare di Reggio Calabria una comunità sempre più coesa, nella quale le istituzioni sappiano tradurre i principi della solidarietà e della giustizia in opportunità concrete”, prosegue Fio.

La collaborazione tra istituzioni e società civile

L’accordo rappresenta un ulteriore passo verso un modello di collaborazione tra istituzioni e società civile nel quale la funzione rieducativa della pena incontra la dimensione concreta della solidarietà. Perché il valore di una comunità si misura anche dalla sua capacità di offrire a chi ha sbagliato la possibilità di contribuire, con gesti nuovi, alla costruzione di un futuro diverso.