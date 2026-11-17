L’imprenditore reggino ha incontrato il dirigente del settore Urbanistica, consegnando l’intera documentazione relativa al progetto. L’obiettivo è inserire il nuovo porto turistico nella programmazione regionale entro il 15 gennaio 2027

Un nuovo passaggio amministrativo e un’opportunità da cogliere per provare a trasformare in realtà un progetto del quale si parla ormai da anni. Il Mediterranean Life torna all’attenzione degli uffici del Comune di Reggio Calabria, questa volta con una prospettiva legata alla programmazione regionale della portualità turistica.

A rendere noti gli ultimi sviluppi, attraverso un lungo intervento sui social, è stato l’imprenditore reggino Pino Falduto, promotore dell’ambizioso progetto di rigenerazione del tratto di costa compreso tra Porto Bolaro, l’Arenella e i Valanidi.

Ad accompagnare le parole dell’imprenditore, alcune suggestive immagini del progetto in versione notturna, che restituiscono l’idea di come potrebbe cambiare il volto della zona sud di Reggio Calabria.

Mediterranean Life, il confronto con il settore Urbanistica

Dopo gli appelli rivolti nei mesi scorsi alla nuova amministrazione comunale, un primo segnale sul fronte amministrativo arriva dall’incontro con gli uffici di Palazzo San Giorgio.

«Oggi pomeriggio, su indirizzo dell’assessora all’Urbanistica, ing. Mimma Catalfamo, abbiamo incontrato il dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Reggio Calabria per fare il punto sull’iter amministrativo di Mediterranean Life.

Durante l’incontro abbiamo consegnato il fascicolo con tutta la documentazione intercorsa, affinché gli uffici possano esaminare il percorso compiuto e valutare i successivi passaggi».

Falduto ha quindi ringraziato l’assessora Catalfamo per aver promosso il confronto e il dirigente comunale per la disponibilità dimostrata.

Il progetto, come si ricorderà, era stato riconosciuto di rilevanza strategica dal Consiglio comunale nel novembre del 2021. Lo stesso Francesco Cannizzaro, durante la campagna elettorale per le comunali, aveva riportato il Mediterranean Life al centro del dibattito politico, sottolineandone le potenzialità e criticando l’operato della precedente amministrazione.

L’opportunità del Master Plan regionale: la scadenza del 15 gennaio

A rendere particolarmente significativo il momento in cui arriva il confronto con il settore Urbanistica è la manifestazione di interesse pubblicata dalla Regione Calabria per l’aggiornamento del Master Plan della portualità turistica.

Come evidenziato da Falduto, i Comuni costieri potranno presentare entro il 15 gennaio 2027 proposte finalizzate al potenziamento della rete portuale esistente e alla realizzazione di nuovi porti e approdi turistici.

Una possibilità che il promotore del Mediterranean Life invita l’amministrazione Cannizzaro a non lasciarsi sfuggire.

«Per questo chiediamo al Comune di valutare la candidatura del potenziamento della Marina di Porto Bolaro e del nuovo porto previsto da Mediterranean Life, predisponendo gli atti necessari per presentarli alla Regione».

Non solo un porto turistico, una nuova prospettiva per la zona sud

Il Mediterranean Life, nelle intenzioni dei progettisti, rappresenta qualcosa di più della realizzazione di un porto turistico. L’obiettivo è quello di creare un nuovo polo di attrazione per residenti e visitatori, attraverso attività commerciali, nautiche, culturali, sportive e di intrattenimento.

Un intervento che potrebbe cambiare anche la percezione della città da parte di chi raggiunge Reggio Calabria attraverso l’Aeroporto dello Stretto.

«Il porto, il lungomare e le architetture illuminate diventerebbero parte del primo incontro con Reggio Calabria. Una città che si presenta dal mare e invita a scoprirla».

Nelle immagini pubblicate da Falduto spiccano le torri, le imbarcazioni e gli spazi destinati alla socialità. Ma è soprattutto l’indotto economico e occupazionale che potrebbe svilupparsi attorno al progetto a rappresentare uno degli aspetti più rilevanti della proposta.

«Un lungomare da percorrere, attività nautiche e turistiche, un teatro, spazi per lo sport e i grandi eventi. Luoghi da vivere e occasioni di lavoro per chi vuole costruire il proprio futuro a Reggio Calabria».

La fermata ferroviaria e il collegamento con il centro di Reggio

Un ruolo strategico, nella visione dell’imprenditore reggino, sarebbe ricoperto dalla realizzazione della fermata ferroviaria San Leo – Porto Bolaro, infrastruttura che consentirebbe di mettere in collegamento il Mediterranean Life con il centro cittadino e l’Aeroporto dello Stretto.

«Si potrebbe arrivare in treno per una passeggiata, uno spettacolo o una cena sul mare, e dal porto raggiungere il centro per visitare Reggio. Un collegamento capace di avvicinare la costa sud alla vita quotidiana dell’intera città».

Una prospettiva che consentirebbe di ragionare sullo sviluppo della zona sud non come realtà isolata, ma come parte integrante dell’offerta turistica e commerciale del territorio reggino.

Turismo, cultura e occupazione: la visione di Falduto

Nel suo intervento, l’imprenditore prova anche a raccontare come potrebbe essere vissuto il Mediterranean Life una volta realizzato. Una passeggiata serale tra le imbarcazioni, uno spettacolo teatrale, un concerto o una cena in uno dei 22 locali previsti dal progetto, con un’offerta gastronomica legata ai prodotti tipici calabresi.

Spazio anche alla musica, alle tradizioni mediterranee e alla valorizzazione delle produzioni locali, con possibili ricadute per imprenditori, commercianti, artisti e giovani del territorio.

«Per una famiglia reggina sarebbe un luogo in cui tornare. Per un visitatore, una ragione per fermarsi qualche giorno in più. Per un giovane, potrebbe essere il posto in cui lavorare, aprire un’attività, portare sul palco il proprio talento. Per un produttore calabrese, l’occasione di far conoscere ciò che realizza».

Mediterranean Life, adesso la partita amministrativa

Al di là delle suggestioni e delle potenzialità del progetto, il nodo resta quello amministrativo. Dopo anni di attese, rallentamenti e polemiche, il Mediterranean Life torna all’attenzione degli uffici comunali con una scadenza ben precisa all’orizzonte.

L’incontro con il settore Urbanistica non rappresenta ancora uno sblocco dell’iter, ma costituisce un nuovo momento di confronto tra i promotori e l’amministrazione comunale.

La manifestazione di interesse della Regione Calabria offre adesso a Palazzo San Giorgio l’opportunità di valutare concretamente l’inserimento della proposta nella programmazione regionale.

«L’incontro di oggi consente di riportare all’attenzione degli uffici l’intera documentazione. La scadenza regionale dà a questo lavoro un riferimento preciso. Lavoriamo perché questa proposta possa compiere i passaggi necessari ed entrare nella programmazione della portualità regionale», conclude Falduto.