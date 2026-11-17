"Io sono presidente di Regione lei è presidente del Consiglio: è normale che ogni tanto un presidente di Regione incontri il presidente del Consiglio", le parole di Occhiuto

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario di FI, ha iincontrato a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Questo è il governo che ha investito di più sulla sanità negli anni passati. Sulla sanità io mi auguro che ci sia un incremento ulteriore, ma non abbiamo parlato soltanto di questo“. Lo ha affermato il governatore della Calabria Roberto Occhiuto, lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro con la premier Giorgia Meloni, rispondendo a chi gli domandava se fosse soddisfatto per quanto previsto per le Regioni nella manovra.

“Io sono presidente di Regione – ha tagliato corto Occhiuto replicando alle domande sui temi dell’incontro -, lei è presidente del Consiglio: è normale che ogni tanto un presidente di Regione incontri il presidente del Consiglio”