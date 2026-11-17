Il Ponte sullo Stretto torna ad accendere il confronto politico nazionale. A riaprire il dibattito sul futuro della grande opera è stata la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha ribadito la propria contrarietà al progetto, annunciando la volontà di cancellare l’investimento in caso di ritorno del centrosinistra al governo.

Di tutt’altro avviso il sindaco di Messina, Federico Basile, secondo il quale il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia rappresenta un’opportunità di sviluppo per l’intero Mezzogiorno.

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Ponte sullo Stretto, Schlein: «Progetto inutile e dannoso»

Intervenuta al Forum di Piccola industria di Confindustria, la leader dem ha messo in discussione le priorità di investimento del governo Meloni, soffermandosi sui 13 miliardi destinati alla realizzazione del Ponte.

«L’unico investimento che è stato fatto nelle Manovre di questi anni è un investimento che noi non confermeremmo: quei 13 miliardi messi su un progetto inutile e dannoso».

Secondo Schlein, le risorse pubbliche dovrebbero essere destinate piuttosto a un grande piano di prevenzione del dissesto idrogeologico, anche alla luce degli oneri introdotti per le imprese attraverso l’assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali.

La replica di Basile: «Sia la fine di una grande telenovela»

A replicare alla segretaria del Pd è stato il sindaco di Messina, Federico Basile, intervistato dalla direttrice dell’Agi, Rita Lofano.

Per il primo cittadino il Ponte rappresenta «un’opportunità, non solo per Messina, non solo per la Calabria, ma per tutto il Meridione».

«Mi auguro che l’infrastruttura che il governo ha fortemente voluto rimettere in pista possa essere la fine di una grande telenovela», ha aggiunto Basile, definendo fondamentale il ruolo del Ponte nel quadro degli investimenti che interessano la città peloritana.

Il sindaco ha tuttavia sottolineato come Messina abbia già acquisito una propria capacità attrattiva, indipendentemente dalla realizzazione della grande opera, grazie al percorso di crescita e al miglioramento dei servizi.

Due visioni diametralmente opposte che riportano il Ponte sullo Stretto al centro dello scontro politico, con il futuro dell’infrastruttura destinato a rappresentare uno dei temi di confronto anche in vista delle prossime elezioni politiche.