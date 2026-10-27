Cilea Opera Festival 2026, tre grandi appuntamenti tra Reggio Calabria e Palmi

Il Cilea Opera Festival 2026 entra nel vivo con tre appuntamenti dedicati alla grande musica, tra interpreti internazionali, opere da camera contemporanee e capolavori del repertorio classico. Dal 29 ottobre al 3 novembre, Reggio Calabria e Palmi ospiteranno una settimana ricca di eventi, nell’ambito dell’edizione del Festival dedicata all’Arlesiana.

Dall’Ensemble Benedetto Marcello al progetto Cilea Chamber 2.0, fino al grande concerto sinfonico dedicato a Mozart, il cartellone propone un percorso musicale tra tradizione e innovazione.

Il 29 ottobre l’Ensemble Benedetto Marcello al Teatro Cilea

Il primo appuntamento è in programma giovedì 29 ottobre, alle ore 18, nel foyer del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria.

Protagonista sarà l’Ensemble Benedetto Marcello, accompagnato dal mandolinista Francesco Mammola. Il concerto proporrà un viaggio attraverso il repertorio barocco, con musiche di Vivaldi, Mascitti, Gaudioso e Sammartini.

Un’occasione per riscoprire il fascino della musica da camera attraverso un programma che valorizza l’eleganza e la ricchezza espressiva degli strumenti.

Il 31 ottobre a Palmi arriva Cilea Chamber 2.0

Sabato 31 ottobre, alle ore 19, il Festival farà tappa alla Casa della Cultura di Palmi con Cilea Chamber 2.0, progetto dedicato alle nuove forme dell’opera da camera.

Al centro della serata il compositore Girolamo Deraco e il regista Alessandro Bianchi, protagonisti di un percorso artistico che esplora nuovi linguaggi del teatro musicale contemporaneo.

In collaborazione con il concorso internazionale Puccini IOCAL di Lucca, saranno presentate nuove creazioni operistiche con la partecipazione del Puccini IOCAL Ensemble.

Il 3 novembre il grande concerto dedicato a Mozart

Il momento culminante della settimana sarà martedì 3 novembre, alle ore 20, al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, con il Concerto Sinfonico Omaggio a Mozart.

Sul palcoscenico saliranno artisti di rilievo internazionale: il pianista Giuseppe Andaloro, vincitore del Premio Busoni, il violinista Brad Repp e il violista Simonide Braconi, prima viola dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

Insieme a loro il soprano Tatiana Previati e David Boldrini, impegnato nella direzione musicale e come secondo pianista.

Ad accompagnare gli interpreti sarà l’Orchestra del Teatro Cilea, protagonista di un programma interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart.

Tra i brani previsti la celebre Sinfonia Concertante K. 364 per violino, viola e orchestra e il Concerto K. 365 per due pianoforti e orchestra.

Tirotta: “Un Festival sempre più internazionale”

A sottolineare il valore della programmazione è il direttore artistico Alessandro Tirotta:

“Il nostro obiettivo è quello di offrire alla città un Festival sempre più internazionale, capace di riunire grandi interpreti e progetti innovativi, senza rinunciare alla valorizzazione dei giovani musicisti e delle eccellenze del territorio. Questa settimana rappresenta perfettamente lo spirito del Cilea Opera Festival: qualità, varietà e una proposta artistica che vuole rendere Reggio Calabria un punto di riferimento per la grande musica”.

Biglietti e informazioni

I biglietti per gli appuntamenti del Cilea Opera Festival 2026 sono disponibili online sulla piattaforma AnyTicket, in prevendita presso La Bottega della Musica, in viale Amendola 29 a Reggio Calabria, e presso i botteghini delle sedi degli spettacoli, a partire da due ore prima dell’inizio, secondo disponibilità.

Dal fascino della musica da camera alla magnificenza del grande repertorio sinfonico, tre appuntamenti che promettono di lasciare il segno nella vita culturale della città.