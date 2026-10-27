City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Gioia Tauro, il sindaco Scarcella in Commissione anti ‘ndrangheta: ‘Le istituzioni hanno il dovere di stare al fianco degli amministratori’

Audizione del sindaco Simona Scarcella in Commissione anti ’ndrangheta, presieduta da Marco Polimeni. Al centro le intimidazioni denunciate e la tutela degli amministratori pubblici

27 Ottobre 2026 - 18:42 | Comunicato Stampa

sindaco scarcella gioia tauro

L’audizione del sindaco di Gioia Tauro, nella seduta odierna della Commissione consiliare contro il fenomeno della ’ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa, guidata da Marco Polimeni, ha rappresentato un momento di particolare delicatezza e rilevanza istituzionale.

Le intimidazioni e le minacce denunciate dal sindaco Simona Scarcella

L’avv. Simona Scarcella ha ripercorso una sequenza impressionante di intimidazioni e minacce che l’hanno colpita direttamente sul piano personale e hanno coinvolto anche la sua sfera familiare. Un racconto articolato, nel quale sono emersi episodi e circostanze di estrema gravità, accompagnati da affermazioni forti e prese di posizione che richiedono attenta analisi da chi di competenza. La tutela degli amministratori pubblici, la salvaguardia della loro libertà d’azione e la protezione delle loro famiglie rappresentano presupposti essenziali per garantire il pieno esercizio della democrazia e il rispetto della legalità.

Gli atti alla Commissione Parlamentare Antimafia

Proprio in considerazione della delicatezza delle dichiarazioni rese e della necessità che ogni elemento venga attentamente vagliato, la Commissione consiliare provvederà a trasmettere agli organi competenti il contenuto degli elementi emersi nel corso dell’audizione, affinché possano essere svolti tutti gli approfondimenti necessari.

Parallelamente, la medesima trasmissione del verbale, degli atti e dei documenti consegnati durante i lavori verranno trasmessi alla Commissione Parlamentare Antimafia, affinché la vicenda sia sottoposta all’attenzione delle istituzioni nazionali preposte al contrasto della criminalità organizzata e delle infiltrazioni illegali.

La tutela degli amministratori e il ruolo delle istituzioni

Il caso che riguarda il sindaco Simona Scarcella non può essere considerato una questione esclusivamente locale. La gravità delle circostanze denunciate e il ruolo istituzionale della persona coinvolta impongono una riflessione che travalica i confini territoriali e richiama la responsabilità di tutte le articolazioni dello Stato.

Il sindaco Simona Scarcella ha diritto alla massima vicinanza istituzionale, attenzione e tutela. La lotta alla ’ndrangheta, alla corruzione e all’illegalità diffusa non può esaurirsi nelle dichiarazioni di principio: richiede ascolto, responsabilità istituzionale, collaborazione tra gli organi dello Stato e risposte concrete.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Calabria Politica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?