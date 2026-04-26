Reggio Calabria Street Food Fest, gran finale tra show cooking, musica e premiazione del vincitore – FOTO

Si avvia verso il gran finale il Reggio Calabria Street Food Fest, che oggi, domenica 26 aprile, vive la sua giornata conclusiva sul lungomare di Reggio Calabria. Il food village rimarrà aperto senza interruzioni dalle 11:00 alle 24:00, offrendo ai visitatori l’ultima occasione per degustare le specialità delle 48 casette presenti.

Verso la premiazione finale

L’evento, promosso da Eventivamente e dal suo amministratore unico Alberto Palella, giunge al suo momento più atteso: la premiazione del vincitore dell’edizione 2026, prevista per le ore 23:00. Il festival si è confermato un importante strumento di marketing territoriale, capace di promuovere il patrimonio enogastronomico locale attraverso press tour che hanno coinvolto giornalisti e food blogger in un viaggio tra le eccellenze del territorio, dal bergamotto alle vigne affacciate sullo Stretto.

Il programma degli show cooking di oggi

La giornata odierna propone due appuntamenti imperdibili con gli show cooking, che vedono protagonisti chef e gelatieri del territorio:

Ore 19:00 : Fortunato Aricò (Ristorante L’Officina del Gusto), Pasquale Palermo e Domenico Laganà (Gelateria Mckenzie). Proporranno il piatto “Luce Calabra” (stocco, peperone, bergamotto, liquirizia) abbinato al vino della Cantina Nesci, seguito da un gelato crema tiramisù.

: Fortunato Aricò (Ristorante L’Officina del Gusto), Pasquale Palermo e Domenico Laganà (Gelateria Mckenzie). Proporranno il piatto “Luce Calabra” (stocco, peperone, bergamotto, liquirizia) abbinato al vino della Cantina Nesci, seguito da un gelato crema tiramisù. Ore 21:00: Gianfranco Condò e Demetrio Romeo (Gelateria Trebottoni). Il menù prevede Suprema di pollo cbt, bergamotto e caponata light, accompagnata dal vino delle Cantine Tramontana. Per dessert, sorbetto ai fichi con infuso di zafferano di Motta San Giovanni.

Intrattenimento e musica sul lungomare

Il programma di oggi è arricchito da numerosi momenti di spettacolo e musica che accompagneranno i visitatori fino alla chiusura: