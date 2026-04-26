Reggio Calabria Street Food Fest, gran finale tra show cooking, musica e premiazione del vincitore – FOTO
Ultimo atto per il Reggio Calabria Street Food Fest: tra show cooking d'eccellenza e musica live, si attende la premiazione del miglior operatore dell'edizione 2026
26 Aprile 2026 - 09:59 | Comunicato
Si avvia verso il gran finale il Reggio Calabria Street Food Fest, che oggi, domenica 26 aprile, vive la sua giornata conclusiva sul lungomare di Reggio Calabria. Il food village rimarrà aperto senza interruzioni dalle 11:00 alle 24:00, offrendo ai visitatori l’ultima occasione per degustare le specialità delle 48 casette presenti.
Verso la premiazione finale
L’evento, promosso da Eventivamente e dal suo amministratore unico Alberto Palella, giunge al suo momento più atteso: la premiazione del vincitore dell’edizione 2026, prevista per le ore 23:00. Il festival si è confermato un importante strumento di marketing territoriale, capace di promuovere il patrimonio enogastronomico locale attraverso press tour che hanno coinvolto giornalisti e food blogger in un viaggio tra le eccellenze del territorio, dal bergamotto alle vigne affacciate sullo Stretto.
Il programma degli show cooking di oggi
La giornata odierna propone due appuntamenti imperdibili con gli show cooking, che vedono protagonisti chef e gelatieri del territorio:
- Ore 19:00: Fortunato Aricò (Ristorante L’Officina del Gusto), Pasquale Palermo e Domenico Laganà (Gelateria Mckenzie). Proporranno il piatto “Luce Calabra” (stocco, peperone, bergamotto, liquirizia) abbinato al vino della Cantina Nesci, seguito da un gelato crema tiramisù.
- Ore 21:00: Gianfranco Condò e Demetrio Romeo (Gelateria Trebottoni). Il menù prevede Suprema di pollo cbt, bergamotto e caponata light, accompagnata dal vino delle Cantine Tramontana. Per dessert, sorbetto ai fichi con infuso di zafferano di Motta San Giovanni.
Intrattenimento e musica sul lungomare
Il programma di oggi è arricchito da numerosi momenti di spettacolo e musica che accompagneranno i visitatori fino alla chiusura:
- Mattina e pomeriggio: Dalle 11:30 alle 15:30 spazio ad Alfredo Reni con “Cotti e suonati”, seguito alle 12:00 dallo spettacolo “Ludovico Dimezzato” della Compagnia Joculares.
- Sera: Dalle 15:30 alle 19:00 Dj set di Santino Villari, con a seguire nuove performance della Compagnia Joculares, inclusi i trampolieri. Alle 20:00 Dj set di Antonio Venanzi, seguito alle 21:00 dal live della band Briganti Italiani. Dopo la premiazione delle 23:00, la chiusura sarà affidata nuovamente ad Antonio Venanzi fino a mezzanotte.
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