Grande successo per ‘CorriAmoCatona’: sport, inclusione e solidarietà sul lungomare

Progetti che nascono dall’amore per il territorio e dalla volontà di creare occasioni di crescita e aggregazione

La Via Marina di Catona ha fatto da splendida cornice a una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e della solidarietà con la manifestazione “CorriAmoCatona”, corsa competitiva e non competitiva che ha richiamato sul lungomare a nord di Reggio Calabria centinaia di partecipanti di tutte le età, con una significativa presenza di giovani e bambini.

L’evento ha voluto valorizzare non soltanto l’aspetto agonistico, ma soprattutto il piacere dello stare insieme. Per questo motivo sono stati premiati tutti i partecipanti e non soltanto i vincitori delle gare principali e della corsa dedicata ai più piccoli. Una scelta che ha sottolineato il valore della partecipazione e della condivisione, testimoniato anche dalle numerose attività collaterali che hanno animato la giornata, tra cui il volo degli aquiloni, le partite di dama e il beach volley.

Il risultato più importante della manifestazione è stato però quello solidale: la somma raccolta consentirà l’acquisto di un defibrillatore che sarà messo a disposizione della comunità e installato presso il plesso della scuola media di Catona dell’Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri”, che ha promosso l’iniziativa insieme all’associazione organizzatrice.

“CorriAmoCatona” si è svolta con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria e del CONI Calabria. Fondamentale il sostegno degli sponsor e delle numerose partnership che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, tra cui quella con il Centro Sportivo Italiano, presieduto da Paolo Cicciù, che ha fornito un prezioso supporto sotto il profilo sportivo e organizzativo. Determinante anche il contributo della Federazione Italiana Cronometristi per la rilevazione ufficiale dei tempi di gara.

Al termine delle competizioni si sono svolte le premiazioni.

Corsa Girini, Daniele Orsa, Marco Giuliani, Marco Destefano

Gara non competitiva (3 km)

Maschile: Giuseppe Richichi, Antonio Talia, Maurizio Cento

Femminile: Valeria Bilardi, Antonella Pirrotta, Sharon Costantino

Gara competitiva (7 km)

Vincenzo Labate, Filippo Rodà, Rosario Surace

Sono stati inoltre premiati tutti i primi classificati delle varie categorie e tutti i partecipanti della Corsa Girini, ai quali è stata consegnata una medaglia ricordo.

Parallelamente, l’associazione Agave ha curato l’iniziativa “Fai volare il tuo sorriso”, coinvolgendo centinaia di bambini che hanno colorato il cielo di Catona con i loro aquiloni, simboli di pace, amicizia e fraternità.

Per un’intera giornata la Via Marina si è trasformata, grazie all’impegno dei volontari, in un grande spazio dedicato allo sport, all’unione e all’inclusione. A tutti loro va il più sincero ringraziamento per il prezioso servizio svolto. Così come l’Associazione di Protezione Civile “Nautica San Gregorio” ha dato il suo apporto per una regolare e sicura partecipazione.

L’ASD Sacri Cuori Catona guarda già al futuro. Nei prossimi mesi intende infatti organizzare una nuova manifestazione dal titolo “Catona Sport in Festa” di cui la CorriAmoCatona ne è l’apripista, e, a partire da settembre, avviare attività rivolte a bambini, ragazzi e adulti in diverse discipline sportive e ricreative: calcio a 5, dama, danza, tiro con l’arco, tennistavolo e calcio balilla, anche in versione paralimpica.

Progetti che nascono dall’amore per il territorio e dalla volontà di creare occasioni di crescita e aggregazione per l’intera comunità. Come sottolineano i promotori: «Amiamo Catona, il nostro territorio e la nostra città. Vogliamo correre insieme, perché insieme è più bello».