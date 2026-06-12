City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio, la denuncia di un cittadino: ‘Via Botteghelle tra rifiuti, acqua e voragini’

"Uno spettacolo visivo e igienico che ferisce la dignità dell'intero contesto urbano reggino

12 Giugno 2026 - 11:20 | di Redazione

denuncia cittadino degrado via botteghelle rc

Ci sono angoli della città che sembrano galleggiare in un limbo temporale, dimenticati dalle agende politiche e dai servizi essenziali. Uno di questi è via Botteghelle, una via che si trasforma in un vero e proprio percorso a ostacoli per residenti e automobilisti, offrendo uno spettacolo visivo e igienico che ferisce la dignità dell’intero contesto urbano reggino.

Un reportage fotografico notturno mette a nudo una realtà drammatica, fatta di perdite d’acqua storiche, montagne di spazzatura e asfalto che letteralmente si sbriciola sotto i piedi.

denuncia cittadino degrado via botteghelle rc

Un’emergenza igienico-sanitaria a cielo aperto

Il primo e più impattante biglietto da visita della via è l’accumulo incontrollato di rifiuti. Sacchi di plastica trasparente ed opaca si rincorrono lungo i marciapiedi e i cancelli delle proprietà, creando barriere maleodoranti che attirano insetti e randagi.

Ma il degrado non si ferma ai rifiuti domestici:

  • Mobili e materassi abbandonati: Interi materassi logori giacciono sui marciapiedi, colonizzati dalle sterpaglie incontrollate che crescono a ridosso delle recinzioni.
  • Discariche abusive improvvisate: Sotto lo sguardo spento dei lampioni, sedie di plastica rotte, cartoni di pizza e scarti edilizi formano piccoli monumenti all’inciviltà e all’assenza di controlli.

L’acqua che distrugge: perdite e fango

Accanto alla spazzatura, il secondo grande nemico della vivibilità di via Botteghelle è l’acqua. Non quella che scorre dai rubinetti dei cittadini, ma quella che si disperde per strada.

In un tratto della via, un intero perimetro è stato transennato alla buona con la classica rete arancione da cantiere, ormai cadente e sommersa dai rifiuti. Al suo interno si è formato un vero e proprio acquitrino stagnante: un mix di fango, bottiglie di plastica galleggianti e detriti che restringe la carreggiata e costringe i pedoni a rischiosi equilibrismi. Il liquido infiltrato ha ormai compromesso la base del marciapiedi, creando un fondo instabile e pericoloso.

Asfalto “groviera”: le trappole per gli automobilisti

Come logica conseguenza delle infiltrazioni idriche e della mancata manutenzione ordinaria, il manto stradale è ridotto a un colabrodo.

denuncia cittadino degrado via botteghelle rc

Le immagini parlano chiaro: ampie voragini profonde diversi centimetri si aprono improvvisamente nel mezzo della carreggiata. Alcune di esse sono colme d’acqua piovana o di perdita, nascondendo la reale profondità della buca e trasformandosi in trappole perfette per gli pneumatici delle auto o, peggio ancora, per l’incolumità dei motociclisti. Altre buche sono già state “riempite” spontaneamente da foglie secche e rifiuti, a testimonianza di quanto tempo sia passato dall’ultimo intervento di rifacimento dell’asfalto.

La voce del quartiere

“Non è solo una questione estetica, è una questione di sicurezza e salute pubblica”, commenta un residente della zona. “Tornare a casa la sera significa fare lo slalom tra i sacchetti della spazzatura e sperare di non spaccare un ammortizzatore dentro una buca nascosta dal buio. Meritiamo un briciolo di normalità.”

Leggi anche

La situazione di via Botteghelle è lo specchio di una periferia (e non solo) che chiede a gran voce interventi strutturali e immediati. Non bastano più le transenne provvisorie o i rimpalli di responsabilità: serve un piano straordinario di bonifica dai rifiuti, la riparazione definitiva delle condotte idriche e la messa in sicurezza di una strada che, ad oggi, sembra tutto fuorché parte di una città civile.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Comune di Reggio CalabriaReggio Calabria Dai Lettori

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?