Reggio piange Demetrio Porcino, volto storico dal sorriso gentile del Viale Aldo Moro

Titolare del noto bar 'Porcino & Ligato', era conosciuto e stimato per il suo fare gentile e professionale

Un sorriso sempre pronto, una battuta per tutti e quella presenza costante dietro la cassa che, negli anni, era diventata una certezza per migliaia di reggini. È morto Demetrio Porcino, titolare del noto bar Porcino & Ligato, storico locale del viale Aldo Moro.

Per tanti cittadini, soprattutto del Gebbione e dell’ex viale Quinto, il signor Demetrio non era solo il proprietario di un bar. Era un volto familiare. Una persona perbene. Un gran lavoratore. Un gentiluomo capace di accogliere clienti, amici e semplici passanti, sempre con la stessa gentilezza.

Una istituzione del viale Aldo Moro

Il bar Porcino & Ligato è da anni un punto di riferimento per la città. Conosciuto e apprezzato soprattutto per i suoi cornetti (e non solo) il locale è stato per generazioni una tappa fissa. Dalla colazione del mattino ai momenti di pausa, dai ricordi d’infanzia a quelli dell’adolescenza.

Demetrio Porcino era parte integrante di questa storia. Sempre alla cassa, sempre disponibile, con il sorriso e quella capacità rara di far sentire le persone a casa.

Il legame con la Reggina

Negli anni il bar è stato anche una tappa abituale per tanti calciatori amaranto della Reggina. Molti di loro hanno mantenuto nel tempo l’abitudine di passare da Porcino & Ligato per un saluto al signor Demetrio, segno di un rapporto fatto di stima, semplicità e affetto.

Il ricordo sui social

In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social.

“Un pezzo di storia del Viale Quinto, i ricordi d’infanzia e di adolescenza per tanti di noi, una vera e propria istituzione. Il Signor Demetrio Porcino del Bar Porcino e Ligato ha rappresentato, con il suo sorriso e la sua allegria coinvolgente, la capacità di far sentire a casa migliaia di reggini in ogni momento della giornata. Mi mancherà il suo sorriso, mi mancheranno le sue battute e mi mancherà, nel vedermi, sentirmi dire ‘Dottorino’. Fai buon viaggio Signor Demetrio, Reggio e soprattutto il Gebbione la porterà sempre nel cuore”.

La redazione di CityNow si stringe al dolore della famiglia e di quanti gli hanno voluto bene.