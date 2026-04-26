Redel Viola a Catanzaro, ultimo derby prima dei playoff

La regular season è arrivata all’ultimo atto. Alle 18.00 si gioca la 30ª giornata, quella che chiuderà il girone F e definirà la griglia degli accoppiamenti in vista della fase successiva. Un campionato rimasto in equilibrio fino alla fine, con diversi verdetti ancora legati agli ultimi quaranta minuti.

La Redel Viola sarà di scena a Catanzaro per il derby contro la Basket Academy, già certa di un posto nei playoff. Una sfida che vale per sistemare la classifica (i neroarancio puntano alla vetta) e presentarsi nel modo migliore agli incroci con il girone E.

Non è il momento dei calcoli. La partita di questa sera resta un derby e sarà giocata a viso aperto da due squadre che arrivano alla fase più importante della stagione con fiducia e ambizione.

L’avversario

A campionato già iniziato, Catanzaro è intervenuta sul mercato per dare più esperienza al gruppo. Il nome nuovo è quello di Angelo Luzza, ala calabrese con un passato alla Viola, reduce dalla promozione in B Nazionale conquistata con la Siaz Piazza Armerina.

Il punto di riferimento del roster giallorosso resta Illya Tyrtyshnyk. La combo guardia ucraina, già vista e apprezzata anche dalle parti dello Stretto, sta lasciando il segno con prestazioni pesanti e 19.4 punti di media a partita.

Nel reparto esterni c’è anche Serigne Mourtada Gaye, ala piccola dal fisico importante, arrivato dopo due stagioni in B Nazionale con i Bees di Fiorenzuola. Sotto canestro, invece, spazio a Zdravko Okiljevic, ala forte di 201 centimetri.

Tra le conferme più importanti ci sono Dorde Tomcic, centro di 205 centimetri, e Pasquale Battaglia, capitano e specialista al tiro. In regia restano centrali Andrea Procopio e Marco Jesus Canestrari.

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Completano il quadro i giovani Andrija Dozic, ala forte, e Issa Fomba, centro di 200 centimetri, entrambi provenienti dall’U19 catanzarese. Nelle rotazioni di coach Sant’Ambrogio trovano ormai spazio stabile anche Francesco Giglio e Kevin Basile.

Arbitri della serata i signori Luca Beccore di Messina e Carmelo Fiannaca di Porto Empedocle (AG). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.