Basket Serie B. La Redel domina. Vincono Ragusa e Brindisi. Classifica e risultati

Si è conclusa la 29ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F. Si dovrà attendere l’ultimo turno per decretare la griglia Play Off e quali squadre andranno ad incrociare nella serie le compagini del Girone E. Decisive quindi le partite del 26 aprile, con i neroarancio impegnati a Catanzaro e Matera a Messina. In caso entrambe le attuali capolista vincessero peserebbero gli scontri diretti a favore di Matera vincente sia all’andata sia al ritorno contro Reggio Calabria.

Il punto di giornata

La Redel Viola ha travolto in casa l’Adria Bari. Il Basket Corato tra le mura amiche ha avuto la meglio su Rende. Il Barcellona Basket ha vinto di venti contro Molfetta. Bene Castallenata contro la Basket Academy Catanzaro, prossimo avversario della Viola. Mola sconfitta a Brindisi. Milazzo si è imposta su Monopoli e Ragusa ha avuto la meglio sulla Basket School Messina.

Leggi anche

Di seguito i risultati, la classifica e il prossimo turno.

Risultati 29ª giornata

Barcellona Basket – Virtus Molfetta 85-65

Basket Corato – Bim Bum Rende 85-75

Redel Viola – Adria Bari 110-70

Svincolati Milazzo – Action Now Monopoli 90-74

Valentino Basket Castellaneta – Basket Academy Catanzaro 84-75

Virtus Ragusa – Basket School Messina 81-64

Mola New Basket – Dinamo Basket Brindisi 61-79

Turno di riposo per Virtus Matera

Classifica

Virtus Matera – 40

Redel Viola Reggio Calabria – 40

Virtus Ragusa – 38

Dinamo Brindisi – 38

Barcellona Basket – 32

Basket Academy Catanzaro – 32

Action Now Monopoli – 28

Basket School Messina – 28

Svincolati Milazzo – 26

Valentino Castellaneta – 26

Virtus Molfetta – 24

Basket Corato – 24

Adria Bari – 14

Bim Bum Rende – 10

Mola New Basket – 6

Ultima giornata di campionato

Bim Bum Basket Rende – Virtus Ragusa

Basket Monopoli 2019 – Basket Corato

Virtus Molfetta – Mola New Basket 2012

Dinamo Basket Brindisi – Valentino Basket Castellaneta

Basket School Messina – Virtus Matera

Basket Academy Catanzaro – Pallacanestro Viola

Adria Bari – Svincolati Milazzo

Riposa Barcellona Basket