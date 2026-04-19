Redel travolgente, Bari ko al Palacalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato al PalaCalafiore, la Tecnoeleva Adria Bari per la ventinovesima giornata di Serie B interregionale girone F, la penultima di ritorno. I neroarancio privi di Laquintana ed Agortabi, hanno iniziato subito bene contro Bari già sicura del piazzamento Play Out. Nel secondo quarto la Viola ha preso il largo, i pugliesi hanno risposto dignitosamente alla dirompenza offensiva dei padroni di casa. Si è confermata la supremazia della squadra di coach Cadeo anche all’uscita degli spogliatoi. Tutto facile nell’ultimo quarto, c’è stato spazio anche per gli under e per provare qualche schema in vista dei play off. Per la griglia definitiva bisognerà attendere l’ultima giornata di campionato che vedrà impegnata la Redel a Catanzaro contro la Basket Academy.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Zampa. Tripla d Maresca, risponde Garcia. Calcagni a canestro. Tripla di Marini. Ancora Garcia da sotto canestro. Fernandez in penetrazione. Laganà guadagna la lunetta, due su due ai liberi. Laganà per la Viola. Garcia da sotto canestro. Fiusco dopo aver recuperato il rimbalzo. Marini per il 18 a 12. Tripla di Grassi. Laganà va a segno e guadagna un libero. Coach Cadeo chiama Time Out. Laganà trasforma il libero. Marini in step back. Fiusco per il +10. Vujic in semi gancio. Tripla di Clark. Grassi subisce fallo, due su due ai liberi. Su chiude il primo quarto sul 28 a 19.

SECONDO QUARTO

Tripla di Rubino. Fiusco in penetrazione. Marangon dalla lunetta, due su due. Clark dalla lunga distanza. Vujic segna e guadagna la lunetta, trasforma il libero. Marangon in reverse. Ancora Marangon da sotto canestro. Tripla di Clark. A Garcia risponde Fernandez dalla lunga distanza. Calcagni dalla lunetta, uno su due. Clark da tre. Laganà in coast to coast. Grassi va a canestro. Marangon dalla lunetta, uno su due. Grassi da tre. Fernandez dalla lunga distanza. Grassi subisce fallo, trasforma entrambi i liberi. Grassi dalla lunga distanza. Ancora Grassi, risponde Fernandez che segna e guadagna fallo. Il capitano trasforma il libero. Si va all’intervallo sul 58 a 39.

TERZO QUARTO

Tripla di Maresca. Diversi errori per compagine. Garcia a fil di sirena dei 24 secondi. Zampa in penetrazione. Marini in allontanamento. Tripla di Fernandez. Vujic da tre. Grassi dalla lunga distanza. Maresca per il 70 a 48. Fiusco da sotto canestro. Fiusco dalla lunetta, due su due. Clark subisce fallo. Mazza sul parquet. Clark trasforma due su due liberi. Marangon schiaccia. Rubino schiaccia. Marangon da sotto canestro, risponde Vujic. Marangon segna e guadagna libero, che sbaglia. Laganà in coast to coast a fil di sirena. Si va all’ultimo quarto sull’84 a 52.

QUARTO QUARTO

Vujic a canestro. Laganà segna e subisce fallo, trasforma il libero. Rubino dalla lunetta, uno su due. Calcagni da sotto canestro. Clark in arresto e tiro. Laganà per il 91 a 57. Laganà in arresto e tiro. Rubino per Bari. Laganà dalla lunga distanza. Mattia Viola sul parquet. Rubino da sotto canestro. Fiusco in penetrazione. Grassi in penetrazione. Fiusco recupera una palla e porta il punteggio sul 100 a 63. Tripla di Maresca. Marangon in penetrazione. Tripla di Fernandez. Paino e Calogero sul parquet. Rubino dalla lunga distanza. Calcagni in penetrazione, risponde Calogero. Risultato finale 110 a 70 per la Redel Viola Reggio Calabria.

Il tabellino

Redel Viola Reggio Calabria – Tecnoeleva Adria Bari 110 – 70 (28-19, 30-20, 26-13, 26-18)

Redel Reggio Calabria: Fiusco 14, Marangon 16, Laganà 21, Fernandez 17, Zampa 4, Mazza 0, Marini 9, Maresca 11, Paino 0, Clark 16, Calogero 2, Viola 0. Allenatore Cadeo

Tecnoeleva Adria Bari: Talluto 0, Musikic NE, Rubino 13, Calcagni 6, Madonna 0, Dabo 0, Salort 12, Vujic 15, Grassi 24. Allenatore Carolillo

Arbitri: Carlo D’Amore e Amir Shamsaddinlou (Messina)