Elezioni a Reggio, Pazzano presenta le liste: al comizio ‘La Strada’ arriverà in bus
Saverio Pazzano presenta ufficialmente la lista La Strada. Appuntamento oggi alle 17:15
26 Aprile 2026 - 09:48 | Comunicato
“La cittadinanza e gli organi di stampa sono calorosamente invitati a partecipare al punto stampa che si terrà il 26 aprile alle ore 17:15 in Piazza Camagna (RC). Un momento significativo per la presentazione ufficiale della lista “La Strada” con Saverio Pazzano Sindaco”.
Questa la nota di Saverio Pazzano che invita i reggini a partecipare al comizio di oggi nel centro città.
Dettagli sull’iniziativa
Il gruppo “La Strada” arriverà in bus, con partenza alle ore 17:00 dal Ponte della Libertà: una scelta che vuole rappresentare concretamente i valori di partecipazione, unità e attenzione alla mobilità sostenibile, dando vita a un percorso condiviso verso la piazza e la città.
Un’occasione di incontro e confronto aperto.
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