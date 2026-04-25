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Milazzo-Reggina: dove e come vedere la partita degli amaranto

Trasferta vietata per i tifosi reggini, ancora una volta. Solo due le partite alla fine della stagione

25 Aprile 2026 - 22:27 | Redazione

Antonino Ragusa Reggina ()

La Reggina in campo per l’ultima trasferta della regular season. Gli amaranto giocheranno contro un Milazzo che nulla ha più da chiedere al campionato, ma questo può voler dire nulla, così come già accaduto contro Gela e Paternò. Per la terza partita consecutiva in Sicilia, vietata la trasferta ai tifosi reggini.

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Come e dove vedere la partita

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