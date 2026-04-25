Milazzo-Reggina: dove e come vedere la partita degli amaranto
Trasferta vietata per i tifosi reggini, ancora una volta. Solo due le partite alla fine della stagione
25 Aprile 2026 - 22:27 | Redazione
La Reggina in campo per l’ultima trasferta della regular season. Gli amaranto giocheranno contro un Milazzo che nulla ha più da chiedere al campionato, ma questo può voler dire nulla, così come già accaduto contro Gela e Paternò. Per la terza partita consecutiva in Sicilia, vietata la trasferta ai tifosi reggini.
Come e dove vedere la partita
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