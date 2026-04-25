Serie D: giornata importante per il duo di testa. Il programma e la classifica
La Reggina in trasferta con il Milazzo e le orecchie su due campi
25 Aprile 2026 - 22:07 | Redazione
Penultima giornata del campionato di serie D. Nel girone I giochi ancora da fare sia in testa che in coda e questa potrebbe essere la domenica decisiva. Parecchio interessanti le trasferte di Nissa e Savoia, mentre la Reggina, obbligata ancora una volta a vincere, aspetterà con grande attenzione i risultati del duo in vetta. Ingarbugliata e tutta da decidere anche la situazione in zona retrocessione.
Il programma della giornata
Athletic Palermo – Savoia
Acireale – Ragusa
Gela – Vibonese
Enna – Gelbison
Milazzo – Reggina
Nuova Igea Virtus – Messina
Paternò – Favara
Sambiase – Nissa
Sancataldese – Vigor Lamezia
La classifica
- Nissa 63
- Savoia 63
- Reggina 60
- Athletic Palermo 57
- Gelbison 54
- Sambiase 52
- Nuova Igea (-5) 52
- Milazzo 44
- Gela (-1) 42
- Vigor Lamezia 38
- Enna 35
- Favara 34
- Ragusa 33
- Vibonese 31
- Acireale 31
- Messina (-14) 28
- Sancataldese 28
- Paternò 19
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