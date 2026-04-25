Serie D: giornata importante per il duo di testa. Il programma e la classifica

Penultima giornata del campionato di serie D. Nel girone I giochi ancora da fare sia in testa che in coda e questa potrebbe essere la domenica decisiva. Parecchio interessanti le trasferte di Nissa e Savoia, mentre la Reggina, obbligata ancora una volta a vincere, aspetterà con grande attenzione i risultati del duo in vetta. Ingarbugliata e tutta da decidere anche la situazione in zona retrocessione.

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Il programma della giornata

Athletic Palermo – Savoia

Acireale – Ragusa

Gela – Vibonese

Enna – Gelbison

Milazzo – Reggina

Nuova Igea Virtus – Messina

Paternò – Favara

Sambiase – Nissa

Sancataldese – Vigor Lamezia

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La classifica

Nissa 63 Savoia 63 Reggina 60 Athletic Palermo 57 Gelbison 54 Sambiase 52 Nuova Igea (-5) 52 Milazzo 44 Gela (-1) 42 Vigor Lamezia 38 Enna 35 Favara 34 Ragusa 33 Vibonese 31 Acireale 31 Messina (-14) 28 Sancataldese 28 Paternò 19