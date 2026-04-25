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Serie D: giornata importante per il duo di testa. Il programma e la classifica

La Reggina in trasferta con il Milazzo e le orecchie su due campi

25 Aprile 2026 - 22:07 | Redazione

Pallone serie D 2025-26

Penultima giornata del campionato di serie D. Nel girone I giochi ancora da fare sia in testa che in coda e questa potrebbe essere la domenica decisiva. Parecchio interessanti le trasferte di Nissa e Savoia, mentre la Reggina, obbligata ancora una volta a vincere, aspetterà con grande attenzione i risultati del duo in vetta. Ingarbugliata e tutta da decidere anche la situazione in zona retrocessione.

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Il programma della giornata

Athletic Palermo – Savoia

Acireale – Ragusa

Gela – Vibonese

Enna – Gelbison

Milazzo – Reggina

Nuova Igea Virtus – Messina

Paternò – Favara

Sambiase – Nissa

Sancataldese – Vigor Lamezia

Leggi anche

La classifica

  1. Nissa 63
  2. Savoia 63
  3. Reggina 60
  4. Athletic Palermo 57
  5. Gelbison 54
  6. Sambiase 52
  7. Nuova Igea (-5) 52
  8. Milazzo 44
  9. Gela (-1) 42
  10. Vigor Lamezia 38
  11. Enna 35
  12. Favara 34
  13. Ragusa 33
  14. Vibonese 31
  15. Acireale 31
  16. Messina (-14) 28
  17. Sancataldese 28
  18. Paternò 19

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