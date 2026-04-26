Reggina, Torrisi: ‘Oggi possiamo dire campionato chiuso, ma alcune situazioni possono cambiarne le sorti…’

Un’altra partita complicata per la Reggina e vinta con grande sofferenza così come accaduto nelle ultime settimane. La risolve Guida alla prima rete stagionale, un successo che ai fini della classifica, purtroppo, non servirà, visti i risultati arrivati dagli altri campi. “Anche oggi abbiamo affrontato una squadra che ha cercato di fare risultato come è giusto che sia. Abbiamo vinto l’ennesima battaglia, ma purtroppo per la prima volta possiamo dire che il campionato è chiuso. Domenica prossima ci saranno poche sorprese. Diciamo sempre le stesse cose, tutte le partite non si possono vincere nè abbiamo una rosa che può vincere tutte le partite, anche se nel girone di ritorno siamo davanti a tutti e lo siamo da quando sono arrivato io. I numeri non mentono, facciamo fatica a fare gol nonostante le tante occasioni.

E’ stato fatto il massimo di quello che si poteva fare. I numeri dicono che le altre hanno segnato di più. Play off? Intanto ci sono situazioni che vanno attenzionate e che possono cambiare le sorti di questo campionato. Ho letto le norme in questi giorni, vinciamo anche la prossima e credo che le vicende extra campo possano darci spiragli impensabili, non dico di esserne quasi certo, ma ci spero e la società si sta muovendo. Ci sono situazioni che non sto qui a dire.

Le mie responsabilità sono tante, ma all’ottava giornata c’erano già quattro sconfitte e una situazione critica. Il percorso fatto con me lascia pochi equivoci. Si è fatto qualcosa di straordinario, qualche partita si è persa, pazienza. Quelle prime otto partite pesano troppo“.