Serie D, Milazzo-Reggina: la probabile formazione amaranto

Missione quasi impossibile per la Reggina quella di riuscire quantomeno ad agganciare la coppia di testa, quando mancano solo due giornate alla fine e tre sono i punti di distacco dalla vetta. Gli amaranto renderanno visita al Milazzo, mentre Nissa e Savoia, anch’esse in trasferta, se la vedranno rispettivamente con Sambiase e Athletic Palermo. Mister Torrisi recupera Laaribi e Mungo rientranti dalla squalifica e può schierare l’undici migliore, perde Barillà ed Edera per infortunio.

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La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, Rosario Girasole, Domenico Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana; Ragusa, Mungo, Di Grazia; Ferraro. All. Torrisi