Reggio, incidente in centro città. Giovane conducente trasportato al GOM

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli uomini della Polizia Locale

Incidente all’ora di punta nel centro storico di Reggio Calabria.

Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 22 aprile, si è registrato sul lungomare Falcomatà, all’altezza dell’Arena Ciccio Franco, uno scontro tra un’auto ed un motociclo.

Il giovane conducente del mezzo a due ruote è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Grande Ospedale Metropolitano per gli accertamenti e le cure del caso. Secondo quanto appreso, non dovrebbe essere grave.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Locale, per mettere in sicurezza l’area e stabilire la dinamica dell’incidente, che ha destato la preoccupazione dei presenti – cittadini e turisti – sul lungomare reggino.