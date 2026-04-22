San Giorgio d’oro 2026: tra cultura, sport e sociale. I premiati e le motivazioni

Si è svolta in un gremito Teatro Cilea la cerimonia del San Giorgino d’oro, la più alta onorificenza cittadina che apre i festeggiamenti del Santo Patrono.

Quest’anno l’elenco dei premiati è stato particolarmente variegato, includendo figure di diversi ambiti professionali, sociali, culturali e sportivi. Ecco l’elenco completo con le relative motivazioni.

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I premiati del San Giorgino d’oro: elenco e motivazioni

Gabriele Fava

Per l’eccezionale impegno profuso nel guidare il principale pilastro del welfare nazionale verso una dimensione di modernità, efficienza e prossimità. Sotto la sua presidenza, l’Inps ha intrapreso un percorso di digitalizzazione e semplificazione amministrativa, mantenendo sempre al centro della propria missione la dignità della persona e la tutela dei diritti dei cittadini. Ha coniugato il rigore tecnico a una spiccata sensibilità sociale, garantendo la sostenibilità del sistema previdenziale quale garante della coesione del Paese. Il suo legame con Reggio Calabria viene ricambiato dalla città con un segno di profonda stima per l’impegno a tutela del lavoro e della solidarietà, per il costante dialogo con i territori e per aver contribuito a rafforzare il patto di fiducia tra Stato e cittadini, essenziale per lo sviluppo del Mezzogiorno e dell’intera nazione.

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Massimo Martino

Professionista dall’elevato profilo scientifico e clinico riconosciuto a livello nazionale e internazionale nel campo dell’ematologia. Determinante il suo contributo allo sviluppo delle terapie cellulari avanzate e dei trapianti di midollo osseo che ha reso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria centro di eccellenza. Con impegno costante nella ricerca, nella cura e nella formazione è stato punto di riferimento nelle principali società scientifiche internazionali. Ha promosso e consolidato a Reggio Calabria un modello sanitario d’avanguardia fondato su competenza, innovazione e centralità della persona.

Katia Colica

Autrice, performer e direttrice artistica, si distingue per la capacità di trasformare la scena in un luogo in cui parola e corpo diventano strumenti di indagine e resistenza. La sua ricerca teatrale coniuga rigore drammaturgico, tensione etica e impatto civile attraverso una pratica artistica intesa come dispositivo critico capace di interrogare il presente. Rappresentando la Calabria e l’Italia anche sulla scena internazionale, è diventata una delle voci più riconoscibili del teatro contemporaneo del Mezzogiorno.

Cristoforo Labate

Per aver custodito e tramandato con dedizione e continuità una delle più antiche realtà commerciali della città di Reggio Calabria. Fondata nel 1889, l’Antica Casa Labate rappresenta da oltre un secolo un esempio virtuoso di tradizione familiare, qualità e servizio, mantenendo ininterrottamente la stessa identità e proprietà attraverso quattro generazioni. Per il valore storico, imprenditoriale e umano del suo impegno, che ha contribuito a dare prestigio e memoria viva alla comunità cittadina.

Emilio Errigo

Generale e professore, si è distinto per una carriera di altissimo profilo al servizio dello Stato, della legalità e della tutela dell’ambiente. Ha messo insieme competenze giuridiche, economiche e strategiche nei settori della sicurezza, dei trasporti e della cooperazione internazionale. Intensa la sua attività accademica e scientifica e l’impegno per la formazione di nuove generazioni di professionisti. Le numerose onorificenze testimoniano il valore del suo operato e l’elevato senso del dovere che ne ha contraddistinto l’intera carriera.

Bruno Pasquino

Per la lunga e prestigiosa carriera diplomatica e l’elevato profilo professionale, il costante impegno al servizio dello Stato e il significativo contributo alla promozione dell’Italia nel mondo. Attraverso incarichi di crescente responsabilità in sedi strategiche e in contesti internazionali complessi ha operato con competenza, equilibrio e spirito di servizio, contribuendo al rafforzamento delle relazioni politiche, economiche e culturali del nostro Paese.

Gino Zani (alla memoria)

Coraggio civile e straordinaria competenza tecnica hanno caratterizzato il suo operato. Ha scelto di mettere il proprio sapere al servizio della collettività, giunto a Reggio dopo il terremoto del 1908, contribuendo alla messa in sicurezza dei territori colpiti e alla ricostruzione con innovazione, visione e spirito di sacrificio. Pioniere nell’impiego del cemento, ha lasciato un segno duraturo nella rinascita urbana e nello sviluppo dell’edilizia antisismica.

Matteo Donato

Luogotenente in congedo e Ufficiale della Repubblica Italiana, ha dedicato l’esistenza al servizio dello Stato e alla tutela della vita umana in mare. Con oltre quarant’anni di carriera nella Marina Militare e nella Guardia Costiera, ha operato con professionalità, coraggio e senso del dovere, distinguendosi in numerose missioni di soccorso e sicurezza nel Mediterraneo. La sua carriera testimonia un impegno profondo verso la legalità e la protezione dei più deboli.

Elena Maria Cozzupoli

Figura poliedrica, coniuga competenza professionale, sensibilità artistica e impegno civile. Attraverso la pittura e la scrittura esprime una cifra poetica intensa ed evocativa. Si distingue inoltre per rigore e profondo senso etico nella comunità giuridica, associando all’attività professionale un impegno sociale costante.

Marcello Fonte

Con l’impegno artistico, la sensibilità e il valore umano che trasmette in ogni interpretazione ha dato voce, con autenticità e intensità, agli invisibili della nostra società. Attraverso le sue interpretazioni è riuscito a trasformare storie marginali in esperienze universali, portando prestigio al panorama culturale italiano.

Pasquale Favasuli

Medico e figura di riconosciuto valore umano e professionale, ha contribuito a mantenere viva l’identità sportiva e culturale della città attraverso il suo lavoro nella Reggina, restituendo dignità e orgoglio al territorio e rafforzando il legame tra squadra e comunità.

Demetrio Crucitti

Punto di riferimento per la promozione e la diffusione del tennis e del padel sul territorio di Reggio Calabria. Guida con competenza e passione un’organizzazione che rappresenta un centro di eccellenza sportiva e sociale, contribuendo alla crescita della comunità.

Antonio Polimeni

Allenatore di pallavolo, si distingue per eccellenza sportiva, dedizione e valore educativo. Ha ottenuto risultati di rilievo costruendo un ambiente fondato su rispetto, crescita personale e senso di appartenenza, diventando riferimento per atleti e comunità.

Paolo Ferrara

Docente e formatore, ha costruito un modello innovativo di sviluppo territoriale integrando formazione, inclusione sociale e welfare di prossimità. Determinante nella valorizzazione dei beni confiscati, restituiti alla collettività come simboli di rinascita civile.

Paolo Vale (alla memoria)

Storico gioielliere reggino, punto di riferimento dell’imprenditoria cittadina, si è distinto per professionalità e legame con il territorio. La sua attività ha rappresentato un luogo di fiducia e relazione umana, contribuendo al prestigio dell’artigianato locale.

Renato Laganà

Architetto e docente di riconosciuto prestigio, si distingue per una carriera accademica e professionale di alto profilo, con un costante impegno nella ricerca, nella didattica e nella valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale.

Mario Nasone

Figura di riferimento del terzo settore, ha dedicato la propria vita alla promozione di inclusione, solidarietà e giustizia sociale, contribuendo alla crescita civile della città e formando generazioni di volontari.

Santo Palumbo

Per lo straordinario contributo alla comicità italiana contemporanea, capace di unire ironia intelligente, improvvisazione e profonda connessione con il pubblico, valorizzando cultura e identità attraverso l’arte.

Pietro Casile

Già Ispettore Capo della Polizia di Stato, ha dedicato l’intera carriera alla sicurezza pubblica distinguendosi per competenza, equilibrio e senso del dovere, anche in contesti complessi.

Domenico Cappellano

Studioso del territorio e promotore culturale, ha contribuito in modo significativo alla valorizzazione del patrimonio storico e alla diffusione del senso di appartenenza alla comunità.

Angelo Vecchio Ruggeri

Per l’alto profilo culturale e il contributo al mondo della scuola, dell’università e della formazione, distinguendosi per l’impegno nella promozione dell’innovazione didattica e dei valori educativi.

Enzo Petrolino

Diacono e studioso, ha dedicato la propria attività alla crescita e alla diffusione del diaconato, distinguendosi per impegno pastorale, formativo e accademico, nonché per la promozione del dialogo e della pace.

Tobia Assumma

Allenatore e formatore, ha contribuito alla crescita umana e sportiva dei giovani, trasformando lo sport in uno strumento educativo fondato su valori di rispetto e responsabilità.

Antonino Alberti

Figura di eccellenza nella chirurgia vascolare, si distingue per un percorso professionale e scientifico di altissimo livello, contribuendo all’innovazione e alla formazione in ambito medico.

Domenico Giordano (alla memoria)

Avvocato brillante e generoso, ha rappresentato un punto di riferimento umano e professionale per la comunità, lasciando un’eredità fatta di relazioni, dedizione e speranza.

Mons. Antonio Morabito

Per il suo percorso umano, sacerdotale e culturale, dedicato al servizio della Chiesa e della comunità, con particolare attenzione alle opere sociali e alla valorizzazione della storia del territorio.

Alessio Praticò

Attore di rilievo nel panorama cinematografico, ha saputo rappresentare con autenticità e profondità l’identità culturale, portando la propria terra nei contesti artistici più prestigiosi.

Pietro Bova

Architetto e ricercatore impegnato nelle politiche di sviluppo e nella sostenibilità, attivo nella promozione di iniziative su cambiamento climatico e cittadinanza attiva a livello nazionale e internazionale.

Francesco Camera (alla memoria)

Attore e regista del teatro vernacolare, ha contribuito alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale locale, rafforzando il senso di appartenenza della comunità.

Francesco Antonio Maria Biasi

Avvocato e funzionario del Ministero della Giustizia, si distingue per l’elevato profilo professionale e per l’impegno nella diffusione della cultura giuridica e storica.

Giuseppe Gullì

Per l’impegno nella valorizzazione del bergamotto, simbolo identitario del territorio reggino, promuovendone la diffusione in ambito scientifico, culturale ed economico.

Giuseppe Rotta

Ispettore, si è distinto per onestà, lealtà e dedizione alle istituzioni, contribuendo con capacità investigativa a importanti attività di indagine.

Attilio Rocco Domenico Attinà

Per l’elevato profilo scientifico nel campo della cardiologia e per il contributo allo sviluppo delle conoscenze e della pratica clinica, con impegno nella formazione e nella ricerca.

Vincenzo Ambusto

Per il percorso umano e civile e per l’impegno nella promozione dello sport e della salute, contribuendo alla crescita sociale e culturale del territorio.

Salvatore Borzacchiello

Professionista della comunicazione digitale, ha contribuito alla valorizzazione dell’immagine del territorio attraverso contenuti innovativi e strategie comunicative efficaci.

A.S.D. Società Ginnastica Gebbione

Per l’eccellenza sportiva e l’impegno nella promozione della ginnastica ritmica, distinguendosi per risultati e per il ruolo educativo e sociale svolto sul territorio.

Mario Lisitano

Storico commerciante, punto di riferimento del tessuto economico locale, si è distinto per serietà, dedizione e capacità di interpretare le esigenze della comunità.

Salvatore Mercurio

Esempio di cittadinanza attiva, ha coniugato impegno civico, tradizione e passione sportiva, diventando punto di riferimento per la comunità.

F.lli Carere

Impresa storica del territorio, rappresenta un modello di imprenditoria responsabile, capace di coniugare tradizione, innovazione e sviluppo economico.

Mario Calabrò (alla memoria)

Per l’impegno umano e sociale a favore delle persone più fragili, contribuendo alla crescita di una realtà dedicata alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze.

Tina Nicolò

Artista che coniuga creatività e impegno sociale, distinguendosi per la valorizzazione del territorio e per l’attività educativa e inclusiva rivolta ai giovani.

Antonino Falcone

Figura di rilievo nella pallavolo, si distingue per competenza tecnica e capacità di valorizzare i giovani talenti, promuovendo lo sviluppo sportivo e sociale.

Antonino Spirlì

Autore, regista e figura pubblica, ha contribuito al panorama culturale e mediatico italiano con una intensa attività tra teatro, televisione e impegno istituzionale.

Antonino Laurendi

Imprenditore nel settore dell’arte bianca, ha saputo coniugare tradizione e innovazione, contribuendo alla crescita dell’artigianato alimentare locale.

Antonio Cogliandro

Ufficiale della Polizia Locale, si distingue per professionalità, equilibrio e dedizione al servizio pubblico, anche in contesti complessi.

Associazione Plastic Free

Per l’impegno nella tutela dell’ambiente e nella promozione di comportamenti sostenibili attraverso azioni concrete di cittadinanza attiva.

Carlo Verardi (alla memoria)

Magistrato che ha incarnato un’idea moderna della giustizia, contribuendo al rinnovamento della giurisdizione con attenzione ai diritti e alle esigenze della società.

Pasquale D’Ascola

Per l’eccellenza del percorso nella magistratura e il contributo offerto al sistema giudiziario, distinguendosi per competenza e rigore.

Pietro Gaeta

Magistrato di alto profilo, esempio di dedizione e servizio alla giustizia, con una carriera segnata da rigore, equilibrio e attenzione ai diritti delle persone.

Musica e bene confiscato: l’omaggio dei ragazzi di GenerAttivi

Le premiazioni sono state alternate con momenti di intrattenimento musicale curati dai ragazzi del centro giovanile GenerAttivi; bene confiscato alla ndrangheta ora divenuto luogo di produzione, formazione e di preparazione al lavoro per i giovani reggini.