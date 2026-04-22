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San Giorgio d’Oro 2026 a Gabriele Fava, presidente INPS

“Per l’eccezionale impegno profuso nel guidare l’INPS, pilastro del welfare nazionale, verso una dimensione di modernità, efficienza e prossimità" si legge nella motivazione

22 Aprile 2026 - 14:35 | Comunicato Stampa

Il Presidente INPS Gabriele FAVA riceve il Premio dal Sindaco ff Domenico BATTAGLIA

Il Presidente dell’INPS, Gabriele Fava, ha ricevuto questa mattina il San Giorgio d’Oro, la più alta onorificenza cittadina conferita dalla Città di Reggio Calabria, nel corso della cerimonia svoltasi al Teatro Comunale Francesco Cilea. Il riconoscimento assume un rilievo istituzionale particolarmente significativo perché viene attribuito a personalità che, attraverso il proprio impegno, hanno contribuito ad accrescere il prestigio della comunità e a rafforzare, con il proprio operato, i valori del servizio, della responsabilità e della coesione civile.

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La motivazione del premio: modernità e prossimità nell’INPS

Il premio è stato attribuito, come si legge nella motivazione:

“Per l’eccezionale impegno profuso nel guidare l’INPS, pilastro del welfare nazionale, verso una dimensione di modernità, efficienza e prossimità. Sotto la sua presidenza, l’Istituto ha intrapreso un percorso di semplificazione amministrativa attraverso la digitalizzazione, mantenendo sempre al centro della propria missione la dignità della persona e la tutela dei diritti dei cittadini”.

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