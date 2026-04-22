San Giorgio d’Oro 2026 a Gabriele Fava, presidente INPS

Il Presidente dell’INPS, Gabriele Fava, ha ricevuto questa mattina il San Giorgio d’Oro, la più alta onorificenza cittadina conferita dalla Città di Reggio Calabria, nel corso della cerimonia svoltasi al Teatro Comunale Francesco Cilea. Il riconoscimento assume un rilievo istituzionale particolarmente significativo perché viene attribuito a personalità che, attraverso il proprio impegno, hanno contribuito ad accrescere il prestigio della comunità e a rafforzare, con il proprio operato, i valori del servizio, della responsabilità e della coesione civile.

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