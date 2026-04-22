San Giorgio d’Oro 2026, Battaglia: “Un premio a reggini illustri”

La festa di San Giorgio si conferma uno dei momenti più sentiti dalla città. Un appuntamento carico di significato, pensato per rendere omaggio a personalità illustri che, con il loro percorso umano e professionale, hanno onorato Reggio Calabria, contribuendo a farne crescere il prestigio ben oltre i confini cittadini.

A sottolinearlo è il sindaco facente funzioni Mimmo Battaglia, che ha rimarcato il valore profondo del San Giorgio d’Oro 2026, riconoscimento destinato a figure che, pur affermatesi anche in altri contesti italiani e internazionali, continuano a portare con sé un legame forte con la propria terra.

‘La festa di San Giorgio celebra il premio a personalità illustri che hanno onorato il nostro territorio, la nostra città, che l’hanno fatta grande e che continuano a farla grande anche magari in zone del mondo dell’Italia che non sono più Reggio Calabria, però a maggior ragione il ricordo, il pensiero deve andare in questa giornata proprio a loro, a loro che con tenacia, con forza, anche nelle loro professionalità piuttosto che nell’arte, nella scienza, nella cultura, non si tirano dietro, si portano dietro le radici forti della presenza nella nostra splendida Reggio Calabria”, afferma Battaglia.

Parole che restituiscono bene il senso della manifestazione: non solo una cerimonia, ma un riconoscimento pubblico a chi rappresenta un motivo di orgoglio per l’intero territorio. Donne e uomini che, nei rispettivi ambiti, hanno saputo distinguersi senza mai spezzare il filo con la città dello Stretto.

Per l’edizione 2026, numerose le personalità premiate, oltre 40. Una scelta che, come spiegato dallo stesso Battaglia, nasce dalla volontà di dare maggiore respiro al riconoscimento, anche alla luce degli ultimi anni.

“Credo che vada celebrata con la solennità che merita questa giornata, saranno tante le personalità perché a compendio di dieci anni, dodici anni dove magari abbiamo un pochino anche lesinato, questa volta abbiamo inteso anche dare un maggiore respiro, però non si perde il valore, anzi forse si attribuisce a più personalità, a più persone, a più eccellenze questo conferimento, questo premio che di anno in anno come vedrete da un teatro che è pieno, è sempre atteso, è nelle corde dei reggini, è nell’attesa della città e io devo dire sempre con grande emozione che mi accosto a questa giornata oggi con il privilegio di poterlo fare da primo cittadino”, afferma il sindaco f.f..