Bus distrutto dalle fiamme a Cosenza: nessun ferito

I passeggeri e il conducente sono riusciti ad abbandonare l'autobus prima che le fiamme divampassero all'interno

Un autobus di linea è stato completamente avvolto e distrutto dalle fiamme a causa di un improvviso cortocircuito, questa mattina, all’autostazione di Cosenza.

Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, giunti sul posto con diversi mezzi, ha evitato che il rogo si propagasse ai veicoli vicini e alle strutture dello snodo cittadino, limitando i danni al solo mezzo interessato.

Paura all’autostazione e intervento dei Vigili del fuoco

Non si registrano feriti. I passeggeri e il conducente sono riusciti ad abbandonare l’autobus prima che le fiamme divampassero all’interno.

L’area è stata temporaneamente isolata dalle forze dell’ordine per consentire le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza del piazzale. La colonna di fumo denso è stata visibile da diversi punti della città.

Fonte: Ansa Calabria