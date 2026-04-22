La madre di San Carlo Acutis fa tappa a Reggio: la testimonianza al Seminario Pio XI
Antonia Salzano sarà per la prima volta in Calabria. Diverse le tappe in programma, fino all'arrivo in città, dove sarà ospite dell'Arcidiocesi con il Seminario Pio XI
22 Aprile 2026 - 14:19 | Comunicato Stampa
Antonia Salzano, madre di San Carlo Acutis, sarà a Reggio Calabria il prossimo 20 maggio. Ad accoglierla l’Arcidiocesi di Reggio Bova con il Seminario Pio XI di cui sarà ospite. Per Antonia si tratta della prima visita in Calabria.
Tappe del viaggio e attesa in città
Nel suo viaggio verso la città dello Stretto, sosterà anche a Serra San Bruno dai padri Certosini e alla Cittadella dell’Immacolata di Bagnara, luogo che custodisce le reliquie di San Carlo Acutis. Sulla via del ritorno, il giorno seguente, una breve sosta nel cosentino, su invito della Comunità di Aprigliano.
San Carlo muore a soli 15 anni per una leucemia fulminante nel 1991. Molti i miracoli a lui attribuiti. Voluto santo da papa Francesco è stato canonizzato da Leone XIV il 7 settembre del 2025. Le sue spoglie riposano ad Assisi nella basilica della Spogliazione.
Grande gioia a Reggio per la testimonianza che Antonia terrà in Seminario. Cresce l’attesa e fervono i preparativi a Reggio.
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