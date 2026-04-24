Circoscrizioni, Cannizzaro presenta i candidati presidente del cdx: ‘Chi vota loro, sceglie il rinnovamento’

Presentati ufficialmente questa mattina, presso il comitato elettorale del candidato sindaco del Centrodestra Francesco Cannizzaro, i cinque candidati alla presidenza delle circoscrizioni, organo amministrativo ripristinato proprio grazie ad un emendamento di Forza Italia che porta il nome del parlamentare reggino.

Una squadra dall’età media di 38 anni, composta da profili giovani ma già dotati di una solida formazione professionale e qualificata esperienza, espressione di un progetto politico che punta su competenze, rinnovamento e rafforzamento del rapporto diretto con i cittadini.

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La squadra e il ruolo dei presidenti di circoscrizione

“Accanto a me – dice Francesco Cannizzaro – ci sono professionisti affermati, giovani, persone capaci, competenti, serie, formate, nessun personaggio riciclato, bensì donne e uomini che fino ad oggi hanno lavorato, anche sottotraccia, con costanza e dedizione, all’interno dei nostri partiti, sul territorio, in diverse realtà associative o di volontariato, supportando direttamente e indirettamente quello che è il progetto che oramai da qualche anno stiamo costruendo per Reggio Calabria. Perché noi non siamo soltanto prontissimi a governare la città, ma siamo prontissimi a farlo con figure all’altezza, mettendo in campo la miglior squadra possibile”.

“E poi – incalza l’onorevole Cannizzaro – spesso si parla a vanvera dei giovani: i giovani come risorsa, i giovani come futuro. Per noi i giovani sono il presente. E lo dimostriamo concretamente, investendo fiducia e formazione in una nuova classe dirigente, presentandola al cospetto della Città”.

“Assessori esterni aggiunti” e collegamento con i quartieri

“I presidenti di circoscrizione, se dovessi essere io il sindaco di questa città, saranno considerati come degli assessori esterni aggiunti: lavoreranno a stretto contatto con la giunta e con il primo cittadino, saranno il primo avamposto sul rispettivo territorio di competenza, l’anello di congiunzione tra cittadini e giunta, quartiere per quartiere. Ci aiuteranno a ripristinare i servizi essenziali nei nostri quartieri e saranno punti di riferimento imprescindibili per il Sindaco, per la Giunta e per l’intero Consiglio comunale. Ecco perché, a chi sceglierà di votare Cannizzaro e le sue liste, chiedo di sostenere anche i nostri candidati alle circoscrizioni: sono il prosieguo di un progetto, parte integrante di una stessa squadra, protagonisti, insieme a noi, della realizzazione del grande programma di rinascita di Reggio che la coalizione di CentroDestra ha già chiaro in mente, per trasformarla in una città europea e internazionale”.