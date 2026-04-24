Reggio, il cdx schiera la squadra per le circoscrizioni: i profili dei 5 candidati presidente

Presentati questa mattina, nella sede del coordinamento regionale di Forza Italia, i cinque candidati alla presidenza delle circoscrizioni della coalizione di centrodestra a Reggio Calabria. Al loro fianco il candidato sindaco, l’on. Francesco Cannizzaro.

Centrodestra, la squadra per le circoscrizioni

La coalizione prova così a mettere un altro tassello nel percorso verso le elezioni comunali. Non solo liste e candidato sindaco, ma anche la partita delle circoscrizioni, tornate al centro del dibattito politico cittadino.

Il centrodestra, nel presentare la squadra, ha insistito su due parole chiave: competenze ed età. L’età media dei cinque candidati presidenti è stata stimata intorno ai 38 anni, un dato che il centrodestra considera indicativo della volontà di puntare su profili giovani, ma già strutturati sul piano professionale e formativo.

I cinque candidati presidenti

Per la Prima Circoscrizione il candidato è Simone Lacava, 26 anni, espressione di Forza Italia. È laureato in Economia e diritto d’impresa.

“Giovane professionista dinamico e determinato, rappresentante presso la Commissione Paritecnica docenti-studenti presso la facoltà di economia dell’università Mediterranea, oggi impegnato come assistente locale presso il parlamento europeo, esperienza che gli consente di confrontarsi quotidianamente con tematiche istituzionali e politiche di respiro internazionale. Componente del coordinamento cittadino di Forza Italia Giovani, dove partecipa attivamente alla formazione di iniziative politiche e territoriali rivolte alle nuove generazioni. Si distingue per visione moderna, spirito di iniziativa e forte senso delle istituzioni. Una figura giovane ma già inserita in contesti di alto profilo pronta a mettere competenze ed entusiamo al servizio del territorio”.

Nella Seconda Circoscrizione correrà Antonino Ripepi, 56 anni, indicato da Fratelli d’Italia. Ha conseguito una laurea in Scienze politiche.

“Una vita spesa nelle istituzioni e nel rapporto diretto con il territorio. La lunga esperienza maturata presso il consiglio regionale della Calabria gli ha consentito di sviluppare competenze amministrative, organizzative ed una profonda conoscenza della macchina pubblica. Parallelamente si è distinto nell’associazionismo e nell’impegno sociale promuovendo iniziative a favore della comunità. Persona concreta, affidabile e sempre disponibile al confronto. Conosce da vicino le esigenze dei cittadini ed il valore delle risposte efficaci. Una candidatura di esperienza, equilibrio e autentico servizio pubblico”.

Per la Terza Circoscrizione la scelta è ricaduta su Emanuela Chirico, 26 anni, laureata in Marketing, consumi e comunicazione.

“Professionista energica e creativa, specializzata in marketing, comunicazione e valorizzazione dei brand. Dopo gli anni di studio e crescita personale vissuti a Milano, ha scelto di tornare a Reggio Calabria portando con sè competenze, entusiasmo ed una nuova visione del futuro. Il suo percorso fuori città le ha permesso di confrontarsi con realtà dinamiche e innovative, rafforzando il desiderio di rientrare nella propria terra per contribuire concretamente al cambiamento. Componente del coordinamento cittadino dei giovani di Forza Italia, crede nel valore dei giovani, nelle idee nuove e nella possibilità di costruire opportunità senza dover andar via. Una giovane donna che ha deciso di investire su Reggio mettendo energie e capacità al servizio della comunità”.

Nella Quarta Circoscrizione il candidato presidente sarà Giuseppe Cantarella, 36 anni, laureato in Scienze politiche e delle relazioni internazionali.

“Professionista di esperienza con un percorso costruito tra mondo del lavoro, rappresentanza e impegno civile. Dirigente di Forza Italia all’interno del Coordinamento cittadino del partito. Da anni opera con competenza nel settore delle telecomunicazioni, maturando solide capacità organizzative e relazionali. Ricopre importanti ruoli sindacali e associativi, distinguendosi per leadership, equilibrio e capacità di dialogo. Sempre vicino alle persone ed alle esigenze reali del territorio, considera il confronto e l’ascolto strumenti fondamentali per ottenere risultati concreti. Una figura autorevole radicata nella comunità, capace di unire esperienza e passione”.

Per la Quinta Circoscrizione, infine, spazio a Caterina Pitasi, 49 anni, avvocato, in quota Lega.

“Professionista stimata, con una lunga esperienza forense costruita su competenza, equilibrio e senso di giustizia. Nel corso degli anni, ha affiancato cittadini, famiglie ed enti, dimostrando attenzione concreta ai bisogni delle persone e capacità di affrontare questioni complesse con serietà e sensibilità. Ha, inoltre, promosso formazione e iniziative legate ai diritti, alla legalità e all’inclusione sociale. La sua candidatura nasce da un percorso di impegno reale e da una forte idea di servizio verso la comunità. Una figura autorevole, preparata e profondamente vicina al territorio”.

La sfida politica sul territorio

La presentazione dei candidati presidenti conferma la volontà del centrodestra di presidiare il territorio anche attraverso le nuove articolazioni circoscrizionali. Una partita che, in questa campagna elettorale, avrà un peso non secondario.

Le circoscrizioni rappresentano infatti il primo livello di contatto tra cittadini e amministrazione. Per questo la scelta dei presidenti diventa anche un messaggio politico: radicamento nei quartieri, rappresentanza dei partiti della coalizione e costruzione di una squadra chiamata ad affiancare Cannizzaro nella corsa a Palazzo San Giorgio.

Con questa presentazione, il centrodestra prova a mostrare compattezza e metodo. La sfida, adesso, si sposta sul consenso nei quartieri.