Reggio, multa a un accompagnatore turistico. Aloisio: ‘Legalità sì, ma serve buon senso’

Una trentina di turisti svizzeri fermi sul Corso Garibaldi, spaesati, davanti a una pattuglia della Polizia Municipale. Al centro dell’episodio, un accompagnatore turistico raggiunto da un verbale che, secondo quanto riferito, prevederebbe una sanzione da 3.000 a 12.000 euro.

A raccontare l’accaduto sui social è Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Reggio Calabria, intervenuto per capire cosa stesse succedendo.

Secondo il racconto di Aloisio, il gruppo era composto da turisti svizzeri di lingua tedesca. Il fatto di non comprendere bene l’italiano avrebbe reso la situazione ancora più confusa.

Il controllo sarebbe avvenuto dopo la visita all’area archeologica dell’Ipogeo di Piazza Italia.

“I vigili mi hanno spiegato che erano intervenuti a seguito di una segnalazione e che stavano procedendo con un verbale in riferimento alla normativa del 2023 che disciplina la professione di guida turistica”.