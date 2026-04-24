Reggio, ultimati i lavori strutturali alla palestra di San Giovannello: FOTO + VIDEO
Dopo anni di attesa, la palestra di San Giovannello inizia a vedere la luce. Completati i lavori strutturali dell'opera
24 Aprile 2026 - 20:29 | di Redazione
Dopo anni di attesa, la palestra di San Giovannello vede finalmente il traguardo, per lo meno per quelli che sono i lavori strutturali.
Una struttura attesa dal quartiere
L’impianto potrà diventare a breve un nuovo punto di riferimento per lo sport reggino. Un luogo da restituire ai giovani, alle associazioni e alle famiglie, in una città dove troppo spesso gli spazi sportivi risultano pochi, carenti o non pienamente utilizzabili.
La conclusione dei lavori strutturali rappresenta quindi un passaggio importante per la chiusura dei lavori definitiva. San Giovannello si prepara a riavere un’area capace di trasformarsi in cuore pulsante della comunità.
Nel corso dell’ultimo sopralluogo, avvenuto lo scorso marzo, il sindaco facente funzioni Mimmo Battaglia aveva sottolineato il valore dell’opera:
“La struttura sarà la più grande e imponente palestra cittadina dopo il Palacalafiore. Sappiamo che è un’opera molto attesa dagli sportivi e, soprattutto dal quartiere. Un’infrastruttura moderna e funzionale, pensata per ospitare diverse discipline sportive e anche attività collettive”.
Ora, con la fine degli interventi annunciata dalla ditta, si apre la fase più attesa: quella della restituzione alla città. San Giovannello attende di vedere la palestra viva, frequentata e pienamente operativa.
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