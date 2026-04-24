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Reggio, ultimati i lavori strutturali alla palestra di San Giovannello: FOTO + VIDEO

Dopo anni di attesa, la palestra di San Giovannello inizia a vedere la luce. Completati i lavori strutturali dell'opera

24 Aprile 2026 - 20:29 | di Redazione

Dopo anni di attesa, la palestra di San Giovannello vede finalmente il traguardo, per lo meno per quelli che sono i lavori strutturali.

Palestra San Giovannello lavori finiti

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Una struttura attesa dal quartiere

L’impianto potrà diventare a breve un nuovo punto di riferimento per lo sport reggino. Un luogo da restituire ai giovani, alle associazioni e alle famiglie, in una città dove troppo spesso gli spazi sportivi risultano pochi, carenti o non pienamente utilizzabili.

La conclusione dei lavori strutturali rappresenta quindi un passaggio importante per la chiusura dei lavori definitiva. San Giovannello si prepara a riavere un’area capace di trasformarsi in cuore pulsante della comunità.

Palestra San Giovannello lavori completati

Nel corso dell’ultimo sopralluogo, avvenuto lo scorso marzo, il sindaco facente funzioni Mimmo Battaglia aveva sottolineato il valore dell’opera:

“La struttura sarà la più grande e imponente palestra cittadina dopo il Palacalafiore. Sappiamo che è un’opera molto attesa dagli sportivi e, soprattutto dal quartiere. Un’infrastruttura moderna e funzionale, pensata per ospitare diverse discipline sportive e anche attività collettive”.

Ora, con la fine degli interventi annunciata dalla ditta, si apre la fase più attesa: quella della restituzione alla città. San Giovannello attende di vedere la palestra viva, frequentata e pienamente operativa.

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