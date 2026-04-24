Archi, il campo sportivo rivede la luce: iniziata la posa del manto erboso

Il campo sportivo di Archi è pronto a rivedere la luce. Dopo un lungo periodo di chiusura e attese, la struttura torna al centro dell’attenzione con un passaggio concreto: la posa del nuovo manto erboso in sintetico. A darne notizia è stato Giovanni Latella, delegato allo sport del Comune di Reggio Calabria, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook.

Per Latella si tratta di una notizia importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sociale.

“È una bellissima notizia e soprattutto un segnale concreto. Quando una struttura sportiva torna a vivere, non è solo un campo che riapre: è uno spazio di incontro, crescita e opportunità che si restituisce alle persone”.

Il riferimento è al valore che un impianto sportivo può avere dentro un quartiere come Archi. Non solo calcio, dunque. Ma anche aggregazione, presidio sociale e possibilità per i più giovani. La riqualificazione del campo rappresenta un tassello atteso da tempo. La posa del sintetico segna infatti una fase decisiva verso la riapertura della struttura.

“Dopo anni di chiusura, vedere il campo di Archi prendere forma significa ridare ai giovani un luogo sano dove praticare sport, alle famiglie un punto di riferimento, e al quartiere un presidio di socialità”.

Il campo di Archi si prepara così a tornare ad essere un punto di riferimento per la zona nord della città. Un luogo in cui lo sport può tornare a svolgere il proprio ruolo educativo e comunitario, soprattutto in un territorio che attendeva da tempo il recupero dell’impianto.