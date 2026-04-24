Assemblea degli amministratori FdI a Reggio, Donzelli: ‘Abbiamo una lista forte e competitiva’

E sempre sulle comunali, il commento di Wanda Ferro: "La città può tornare agli antichi splendori"

Fratelli d’Italia serra le fila in Calabria e sceglie Reggio Calabria come luogo politico per ribadire il peso del partito nella prossima sfida amministrativa. Si è tenuta oggi in città l’assemblea degli amministratori calabresi del partito, alla presenza dell’on. Giovanni Donzelli e del sottosegretario Wanda Ferro.

Un appuntamento che arriva nel pieno della campagna elettorale e che guarda soprattutto a Reggio, città chiamata al voto il 24 e 25 maggio.

Donzelli: «Reggio sembra uscita da un conflitto»

Durissimo il passaggio di Donzelli sullo stato della città.

«Tutte le volte che vengo in questa città, negli ultimi anni, mi prende un colpo al cuore. È una città che sembra uscita da un conflitto, è un’altra città rispetto a quella che conoscevamo anni fa».

Per l’esponente nazionale di Fratelli d’Italia, Reggio ha bisogno di una svolta netta.

«È necessario ridare alla città la dignità, la pulizia e la modernità che merita per la propria bellezza».

Donzelli ha poi rivendicato il lavoro fatto sulla lista di FdI, definita «forte e competitiva», composta da persone con esperienza politica e da profili nuovi.

«Abbiamo vagliato la trasparenza di ciascuno dei nostri candidati, facendo anche richieste ulteriori non previste dalla legge».

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L’obiettivo: vincere al primo turno

Sul piano politico, Donzelli non si nasconde. L’obiettivo del centrodestra è chiaro: vincere subito.

«Gli obiettivi sono sempre di vincere al primo turno e fare il massimo. Poi saranno i cittadini di Reggio a scegliere».

E sull’assenza della Premier Giorgia Meloni dalla città dello Stretto, Donzelli ha spiegato alla stampa locale:

«È possibile venga, ma non fa campagna elettorale per le amministrative da quando è Presidente del Consiglio. È impegnata a guidare la nazione».

Ferro: «Reggio deve tornare volano della Calabria»

Wanda Ferro ha insistito sul ruolo degli amministratori e sulla necessità di non lasciarli soli.

«Fratelli d’Italia vuole dialogare e non far sentire mai gli amministratori da soli».

Per Ferro, la partita di Reggio è centrale per tutta la Calabria.

«Reggio è una città straordinaria, una città metropolitana che ha tutte le carte in regola per tornare agli antichi splendori e magari superarli».

Tra i temi indicati: infrastrutture, riqualificazione dei quartieri, attenzione ad Arghillà, acqua potabile e cura del Lungomare.

«Bisogna partire dalle cose essenziali per poi raggiungere i traguardi: una Reggio città della cultura e del turismo».

«Vincere per governare»

Il messaggio finale di Ferro è rivolto agli elettori e alla scelta dei candidati.

«Vincere per poter governare. Vincere e vincere bene».

Poi il richiamo alla qualità della rappresentanza:

«I migliori, come nello sport, scendono in campo. I meno bravi rimangono in panchina, ma possono comunque contribuire».

L’assemblea di oggi segna dunque un passaggio politico preciso: Fratelli d’Italia vuole pesare nella coalizione, nella lista e nella futura governance cittadina. La sfida per Reggio, ormai, è entrata nel vivo.