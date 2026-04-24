Reggio, Fratelli d’Italia deposita la lista per le Comunali. Ecco i 32 nomi ufficiali
Scendono in campo i 32 nomi di Fratelli d’Italia per le elezioni comunali: ecco la lista completa depositata per la sfida a Palazzo San Giorgio
24 Aprile 2026 - 20:01 | di Redazione
Fratelli d’Italia ha depositato la propria lista per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, in programma il 24 e 25 maggio 2026. Il partito si prepara così alla corsa per il rinnovo del Consiglio comunale, completando il quadro dei candidati che saranno impegnati nella campagna elettorale ormai entrata nel vivo.
I nomi della lista Fratelli d’Italia
Sono 32 i candidati presenti nella lista.
- Demetrio Marino
- Guido Rulli
- Demetrio Abate
- Simona Aiello
- Michela Alampi
- Antonino Barbaro
- Giuseppe Bilardi
- Giuseppina Emanuela Bonsignore
- Vittoria Borzumati
- Debora Caccamo
- Ramona Angela Calafiore
- Luigi Dattola
- Daniela De Blasio
- Antonino Carlo Fazio
- Francesco Germanò
- Giuseppe Guarnaccia.
- Riccardo Latella
- Nicola Antonio Malaspina
- Serena Antonia Mangano
- Marcello Morace
- Ivano Nasso
- Giuseppe Nesci
- Daniela Fortunata Nucera
- Roberta Palumbo
- Valerio Politi
- Federica Postorino
- Natale Praticò
- Erminia Presentino detta Romanella
- Francesca Ravenda
- Giulia Romeo
- Laura Fausta Schiavone
- Domenico Siclari
Con il deposito della lista, Fratelli d’Italia ufficializza la propria squadra per Palazzo San Giorgio. Una lista composta da profili diversi per età, esperienze e provenienza, chiamata ora a confrontarsi con una campagna elettorale che si annuncia intensa e molto partecipata.
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