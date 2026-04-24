Reggio, Fratelli d’Italia deposita la lista per le Comunali. Ecco i 32 nomi ufficiali

Fratelli d’Italia ha depositato la propria lista per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, in programma il 24 e 25 maggio 2026. Il partito si prepara così alla corsa per il rinnovo del Consiglio comunale, completando il quadro dei candidati che saranno impegnati nella campagna elettorale ormai entrata nel vivo.

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I nomi della lista Fratelli d’Italia

Sono 32 i candidati presenti nella lista.

Demetrio Marino Guido Rulli Demetrio Abate Simona Aiello Michela Alampi Antonino Barbaro Giuseppe Bilardi Giuseppina Emanuela Bonsignore Vittoria Borzumati Debora Caccamo Ramona Angela Calafiore Luigi Dattola Daniela De Blasio Antonino Carlo Fazio Francesco Germanò Giuseppe Guarnaccia. Riccardo Latella Nicola Antonio Malaspina Serena Antonia Mangano Marcello Morace Ivano Nasso Giuseppe Nesci Daniela Fortunata Nucera Roberta Palumbo Valerio Politi Federica Postorino Natale Praticò Erminia Presentino detta Romanella Francesca Ravenda Giulia Romeo Laura Fausta Schiavone Domenico Siclari

Con il deposito della lista, Fratelli d’Italia ufficializza la propria squadra per Palazzo San Giorgio. Una lista composta da profili diversi per età, esperienze e provenienza, chiamata ora a confrontarsi con una campagna elettorale che si annuncia intensa e molto partecipata.