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Reggio, Fratelli d’Italia deposita la lista per le Comunali. Ecco i 32 nomi ufficiali

Scendono in campo i 32 nomi di Fratelli d’Italia per le elezioni comunali: ecco la lista completa depositata per la sfida a Palazzo San Giorgio

24 Aprile 2026 - 20:01 | di Redazione

Fratelli d'Italia

Fratelli d’Italia ha depositato la propria lista per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, in programma il 24 e 25 maggio 2026. Il partito si prepara così alla corsa per il rinnovo del Consiglio comunale, completando il quadro dei candidati che saranno impegnati nella campagna elettorale ormai entrata nel vivo.

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I nomi della lista Fratelli d’Italia

Sono 32 i candidati presenti nella lista.

  1. Demetrio Marino
  2. Guido Rulli
  3. Demetrio Abate
  4. Simona Aiello
  5. Michela Alampi
  6. Antonino Barbaro
  7. Giuseppe Bilardi
  8. Giuseppina Emanuela Bonsignore
  9. Vittoria Borzumati
  10. Debora Caccamo
  11. Ramona Angela Calafiore
  12. Luigi Dattola
  13. Daniela De Blasio
  14. Antonino Carlo Fazio
  15. Francesco Germanò
  16. Giuseppe Guarnaccia.
  17. Riccardo Latella
  18. Nicola Antonio Malaspina
  19. Serena Antonia Mangano
  20. Marcello Morace
  21. Ivano Nasso
  22. Giuseppe Nesci
  23. Daniela Fortunata Nucera
  24. Roberta Palumbo
  25. Valerio Politi
  26. Federica Postorino
  27. Natale Praticò
  28. Erminia Presentino detta Romanella
  29. Francesca Ravenda
  30. Giulia Romeo
  31. Laura Fausta Schiavone
  32. Domenico Siclari

Con il deposito della lista, Fratelli d’Italia ufficializza la propria squadra per Palazzo San Giorgio. Una lista composta da profili diversi per età, esperienze e provenienza, chiamata ora a confrontarsi con una campagna elettorale che si annuncia intensa e molto partecipata.

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